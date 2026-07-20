El PR+Riojan@s propone la renovación integral del parque infantil junto a la Vía Verde de Quel - PR+RIOJAN@S

LOGROÑO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) ha presentado una propuesta para la renovación integral del parque infantil situado junto a la Vía Verde de Quel, con el objetivo de recuperar un espacio que actualmente presenta un evidente estado de deterioro y abandono, y convertirlo en una zona moderna, segura y accesible para el disfrute de vecinos y visitantes.

La portavoz del PR+Riojan@s en Quel, Mari Cruz Sáenz, ha mostrado el espacio a la presidenta de la formación, Rita Beltrán, y al secretario general, Iván Herrero, con quienes se ha reunido tras recoger las inquietudes y sugerencias de numerosos vecinos del municipio, preocupados por el estado de conservación del parque.

Durante la visita, los representantes riojanistas han podido comprobar "la falta de mantenimiento que presenta esta instalación que, pese a encontrarse en un enclave privilegiado junto a la Vía Verde, ofrece una imagen muy alejada del potencial que podría tener como punto de encuentro para familias, niños, jóvenes y todas aquellas personas que disfrutan de este entorno natural".

La portavoz del PR+Riojan@s en Quel, Mari Cruz Sáenz, ha señalado que "este parque debería ser un espacio de referencia para las familias del municipio y para todas las personas que utilizan la Vía Verde. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de inversión han provocado un evidente deterioro de sus instalaciones, desaprovechando un lugar con enormes posibilidades".

La formación riojanista propone que el Ayuntamiento incorpore esta actuación a los próximos presupuestos municipales mediante un proyecto de renovación integral que contemple la sustitución de los juegos infantiles, la instalación de aparatos de calistenia para jóvenes y adultos, una fuente de agua potable, nuevos bancos y papeleras, más arbolado y zonas de sombra, la renovación del alumbrado con tecnología LED, la mejora de la accesibilidad y una adecuada integración paisajística del parque con el entorno de la Vía Verde.

Herrero ha recordado que "desde el PR+Riojan@s seguimos recorriendo los municipios para escuchar a los vecinos y transformar sus demandas en propuestas útiles y realizables" y ha subrayado que "los espacios públicos bien cuidados son una inversión en calidad de vida, salud y convivencia".

La portavoz local, Mari Cruz Sáenz, ha reiterado el compromiso del PR+Riojan@s con un municipalismo "útil y cercano, con propuestas alcanzables y realizables para mejorar la vida de las personas, y especialmente para quienes vivimos en Quel".