El PSOE abre proceso de primarias para la Presidencia de La Rioja y las alcaldías de Logroño y Calahorra

La secretaria de Organización, Emilia Fernández - PSOE

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de La Rioja abre mañana, 4 de septiembre, el proceso de primarias para la Presidencia de La Rioja y las alcaldías de Logroño y Calahorra, tal y como ha anunciado hoy la secretaria de Organización, Emilia Fernández.

Será un proceso cerrado (sólo para militantes) y se exige presentar avales sólo en el caso de que existan varias candidaturas. El proceso para ser precandidato se abre mañana y dura hasa el 7 de septiembre. De haber varios postulantes deberán presentar avales del 9 al 16 de septiembre.

En el caso del candidato a la Presidencia de La Rioja, Fernández ha recordado que el secretario general del PSOE en La Rioja, y portavoz del Grupo Municipal, Javier García, ya ha mostrado su diposición a ser el candidato.

"No me cabe duda", ha dicho la secretaria de Organización, "que tal y como ha quedado demostrado en el reciente Debate sobre el Estado de la Regi que acaba de celebrarse en el Parlamento de La Rioja Javier conoce esta tierra y tiene muy claro por dónde tienen que ir los designios de esta comunidad".

El PSOE, ha dicho Fernández, llega a este momento "con toda la fuerza", tras haber "renovado el partido", y estando "trabajando ya en los proyectos autonómicos y municipales".

"Ya les anticipo que vamos a formar la mejor propuesta programática para esta comunidad autónoma y para todos y cada uno de los municipios", ha anuciado.

Un programa, ha dicho, "que trascenderá el Partido Socialista" porque éste lleva "meses trabajando con la sociedad riojana, escuchando sus propuestas y anhelos para esta tierra" y lo seguirá, ha dicho, haciendo.

"Y de este proceso de primarias que está a punto de iniciarse surgirán, estoy convencida de ello, los mejores candidatos y candidatas", ha dicho.

Logroño y Calahorra son las ciudades afectadas por el proceso de primarias porque así figuran en los Estatutos del Partido Socialista que propone este procedimiento para las ciudades de más de 20.000 habitantes.

PROCESO

A partir de mañana, 4 de septiembre, y hasta las 12:00 del mediodía del lunes 7 de septiembre se podrá llevar a cabo la presentación de precandidaturas.

Si existen varias candidaturas que cumplan con los requisitos, ha detallado Fernández, el proceso de recogida de avales será del 9 al 16 de septiembre, y tras el cotejo de dichos avales, se celebrará la campaña de información de los candidatos y candidatas del 17 al 25 de septiembre.

Finalmente, la jornada de votación sería el 26 de septiembre, y si fuera necesaria una segunda ronda, está previsto el 3 de octubre.