El PSOE acusa al Gobierno de "postureo" con la acogida de inmigrantes mientras Martín dice que "somos tierra solidaria"

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, María Somalo, ha acusado al Gobierno riojano de mantener una política de "postureo" con la acogida de inmigrantes, mientras que la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha asegurado que La Rioja "es y siempre ha sido una tierra solidaria, y que sabe estar a la altura en momentos difíciles".

Ha sido en una pregunta planteada por la parlamentaria socialista sobre "qué razones han llevado al Gobierno de La Rioja a aprobar una declaración institucional declarando a La Rioja en 'situación de emergencia migratoria'".

La titular de Políticas Sociales ha señalado que "la razón es cumplir con la responsabilidad de dar una respuesta urgente, solidaria y responsable ante una coyuntura extraordinaria agravada por la opacidad y falta de información necesaria para organizar de forma sosegada el Sistema Público de Protección de Menores".

Martín ha señalado que Somalo "pertenecía a un Gobierno que se negó a acoger a los 36 menores no acompañados que el Gobierno de España intentó que vinieran a La Rioja".

A continuación, la diputada socialista ha recordado que "con fecha de 16 de septiembre, el Consejo de Gobierno de La Rioja aprobó una declaración institucional que dotará a la comunidad de forma inmediata de mecanismos de solidaridad extraordinarios para atender con más recursos la llegada de niños, adolescentes y migrantes para .

actuar con responsabilidad, humanidad y celeridad".

Con ello, ha apuntado Somalo el Gobierno de La Rioja "se autodeclara en situación de emergencia migratoria; y digo se autodeclara porque la situación de emergencia migratoria es una competencia del Gobierno de España". En este punto, les ha acusado de "inventarse maneras de tapar su hasta ahora total y absoluta desidia y falta de competencia en la gestión de la llegada de los menores migrantes".

"No han hecho ni una sola planificación, ni una sola reestructuración que garantice la disponibilidad de una sola plaza a corto y medio plazo", ha lamentado Somalo al tiempo que ha acusado al Gobierno de "bloquear y de dilatar al máximo posible la llegada de menores" migrantes no acompañados.

Finalmente, ha indicado que "lo suyo es pura política de postureo, y es triste, porque en esta sede parlamentaria nos creímos al presidente cuando dijo que La Rioja iba a ser solidaria con los menores extranjeros", por lo que le ha llegado a decir que la actuación sobre la acogida "está siendo muy poco digna y muy poco decente".

En el turno de dúplica, la consejera le ha espetado que "desconoce

el sistema de protección de menores que está llevando a cabo La Rioja", porque "antes de esa declaración de emergencia, en esta legislatura

se han tomado medidas en colaboración con el tercer sector, con la Diócesis, con Ayuntamiento y otras instituciones, para dar esa mejor asistencia a los menores que llegarán de Canarias, Ceuta o Melilla".

Martín ha recordado que "en el último año y dentro de nuestras capacidades, La Rioja ha reforzado su compromiso de protección de atención a menores, acogiendo de manera adecuada a tres veces más que su Gobierno anterior; y además ha aumentado más del 12 por ciento el número de plazas para acogida, mirando por esos menores, garantizando su bienestar y su dignidad, independientemente del lugar de origen".

Ha acusado al Gobierno central de no ofrecer información solicitada, para, a continuación, manifestar que "La Rioja ha considerado imprescindible tener mecanismos de actuación extraordinarios que permitan responder con fragilidad para lo que se exige en esta situación y garantizar en todo momento el interés superior del menor".