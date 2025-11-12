El PSOE acusa al Gobierno riojano de crear un "milagro estadístico" con las listas de espera

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Socialista Miguel González de Legarra ha acusado hoy al Gobierno de La Rioja de crear un "milagro estadístico" con las listas de espera sanitaria.

Legarra ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha indicado que este partido ha podido comprobar cómo en varias comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, "las listas de espera sanitaria sólo contabilizan el tiempo desde que el paciente entra oficialmente en el registro".

Un momento, ha dicho, que "se retrasa deliberadamente porque al paciente no se le incluye en las listas de espera hasta que no ha pasado por todas las pruebas preoperatorias o diagnósticas".

De este modo, "el plazo empieza a contar no cuando el paciente inicia la espera, sino cuando el gobierno decide que empiece". Además, ha sumado, "los registros oficiales ni siquiera incluyen las demoras que habitualmente se producen en las pruebas diagnósticas".

"La Consejería no contabiliza el tiempo de espera desde que el paciente solicita la prueba o la cita, sino desde que se considera apto para entrar en esa lista", ha afirmado.

Esto significa "que todo el tiempo previo, que pueden ser varias semanas e incluso meses, simplemente no existe, no se contabiliza". "El paciente ya está esperando pero ese tiempo no cuenta a efectos de la estadística que elabora la Consejería de Salud", ha dicho.

"Y así", ha espetado, "es como el Gobierno consigue presumir de haber reducido las listas de espera, pero claro, no es que las reduzcan, simplemente las maquillan, las manipulan".

Legarra ha lamentado que "esa mentira tiene consecuencias" porque "detrás de cada cifra falseada, de cada demora escondida, detrás de una media manipulada, hay una persona, cuando no una familia entera, que está sufriendo y que se expone no solo a seguir sufriendo, sino sobre todo a enfrentarse a agravamientos en sus dolencias".

Por último, ha señalado "cómo tiene que ser la realidad de las listas de espera para que incluso con la manipulación que hace el propio gobierno tenga que reconocer que las listas de espera quirúrgicas han crecido en estos últimos seis meses casi un quince por ciento" y "un incremento de casi mil personas esperando una operación".