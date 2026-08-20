El PSOE acusa a Manzanos de "tirar la toalla" en el sector del vino y "declararse incompetente"

La diputada socialista Sara Orradre y el secretario de Agricultura del PSOE, Juan Francisco Blanco - PSOE

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Agricultura de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista en La Rioja, Juan Francisco Blanco, ha acusado hoy a la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, de "tirar la toalla" en el sector del vino y "declararse incompetente".

Blanco, en rueda de prensa junto a la diputada regional Sara Orradre, se ha referido a las declaraciones de Manzanos, en las que manifestaba que "es muy difícil, casi imposible, demostrar la pérdida de valor" en la venta de uva con los datos a los que tienen "acceso" las administraciones.

A su juicio, en el Partido Popular "crearon el problema regalando hectáreas a los de siempre y, ahora", ha añadido: "Pretenden que las consecuencias las paguen los pequeños viticultores de nuestros pueblos, perdiendo cincuenta céntimos por cada kilo de uva".

"Ante esto", ha dicho, "la receta del PP es la de siempre, postureo y propaganda. Nos hablan de cuatrocientas inspecciones anuales, pero la ley de la cadena alimentaria se sigue incumpliendo a plena luz del día".

Orradre, por su parte, ha reprochado que el Ejecutivo de Capellán no haya "habilitado" las ayudas directas que se anunciaron, por un mínimo de mil euros por explotación, para completar las puestas en marcha por el Gobierno central para compensar la subida del gasóleo. Ayudas, estas últimas, que ha esperado que se lleguen a recibir pronto por los agricultores.

DECLARAR LA CAMPAÑA EXCEPCIONAL

Para Blanco, se hacen necesarias "medidas urgentes y reales" en el sector, declarando la actual campaña "excepcional" por la meteorología y los incendios. Entre éstas, ha señalado "que se flexibilicen de inmediato las exigencias de los ecorregímenes".

También ha pedido que, desde el Gobierno riojano, "dejen de invitar a los agricultores a endeudarse más con créditos", porque "lo que hace falta son ayudas directas de liquidez a través de los planes de contingencia".

"No nos podemos permitir un Gobierno regional que se rinda ante la peor crisis de rentabilidad del campo riojano", ha dicho considerando que, "si la consejera Manzanos considera que es imposible proteger a nuestros agricultores y aplicar la ley, lo que tiene que hacer es apartarse y dejar a los que sí estamos dispuestos a defender con uñas y dientes el patrimonio agrario de esta comunidad".