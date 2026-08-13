Manzanos ve "casi imposible" ver la "pérdida de valor" en la venta de uva desde las administraciones

Archivo - La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha visto que "es muy difícil, casi imposible, demostrar la pérdida de valor" en la venta de uva con los datos a los que tienen "acceso" las administraciones.

Manzanos, tras la denuncia de la Unión de Agricultores, que hablaba de pérdidas de rentabilidad del cuarenta por ciento y pedía a Agricultura que actuase de oficio, ha indicado que ya se realizan inspecciones, más de cuatrocientas al año.

Ha sumado que, dentro de éstas, se dejan diez para denuncias particulares de los productores, pero que, en los últimos tres años, no ha habido ninguna.

Además, de las inspecciones realizadas por la Consejería, ninguna ha derivado en sanción por incumplimiento del artículo de la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe comprar por debajo de precios de coste.

"Nosotros hacemos todas las" inspecciones "que marca nuestro plan, más de cuatrocientas, y hay reservadas diez para posibles denuncias de algún operador que si llegasen las haríamos, pero en los últimos tres años no ha habido ninguna denuncia por este incumplimiento", ha dicho.

Así, ha explicado, es "debido a que todos somos conscientes de que es muy difícil de demostrar ese artículo 12-TER de la Ley de la Calidad Alimentaria, que es el que no permite hacer esas operaciones a precios por debajo de costos de producción".

"Tenemos sanciones por otros preceptos, como puede ser contratos que se han elevado a la plataforma virtual fuera de plazo o que carecían de algún pequeño artículo", ha añadido.

La ley, ha resaltado, "no permite" comprar por debajo del precio de coste, pero "en las más de cuatrocientas inspecciones que hacemos en La Rioja es muy difícil, casi imposible, demostrar esa pérdida de valor con los datos a los que tenemos acceso a las administraciones públicas".

Este viernes, ha avanzado, en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) se presentan los costos estadísticos de producción de uva de 2025, pero "nada tiene que ver con lo que pueda perder un agricultor o lo que pueda ganar un agricultor".

"Son costos estadísticos, equivocarlo es dar un concepto y dar una visión de lo que es el sector que no se asemeja a la realidad y podríamos inducir a un equivoco", ha dicho, indicando: "Los costos de producción, efectivos, nada tienen que ver con los costos estadísticos medios que presentamos este viernes".

También ha dicho que todos y cada uno de los años se ha presentado durante la primera quincena de agosto, con lo cual ha visto que se está "cumpliendo" con lo que se hace normalmente.