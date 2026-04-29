El PSOE acusa al PP de "castigar" a asociaciones de Calahorra ante su rechazo al plan de "restringir" utilidad ermita

Archivo - La sala cultural 'Ermita de la Concepción'de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra y la concejala de festejos "han entrado en modo rabieta y han decidido, por su cuenta y riesgo, mantener cerrada la sala cultural Ermita de la Concepción sin ningún tipo de criterio", ha afirmado el PSOE, que les ha acusado de "castigar" a las asociaciones.

Ha sido el propio Ayuntamiento y la alcaldesa "quienes han incumplido la ordenanza, vigente desde 2016, por la que se viene cediendo la Ermita, decidiendo ocupar el espacio y limitando arbitrariamente la sala". Primero "han decidido a espaldas de las normas municipales y después se han dado cuenta de que tienen que cambiarlas para adaptarlas a su decisión".

Esta decisión "solo se entiende como un castigo al conjunto de las asociaciones y colectivos de Calahorra que mayoritariamente se han mostrado contrarias a esta decisión".

Desde el Partido Socialista, "exigimos al Ayuntamiento de Calahorra que cumpla con sus ordenanzas vigentes y que tomen como rehenes al conjunto de las asociaciones de la ciudad porque su plan para restringir el uso de la ermita de la Concepción no saliera adelante en el pleno".

"Nadie cambia de casa sin haber firmado previamente el contrato de una nueva. Si se ha llegado a esta situación, ha sido por la mala gestión de la concejala de festejos y de la alcaldesa de Calahorra, que han trasladado a los gigantes a la ermita y han cancelado el alquiler del local donde estaban los gigantes, sin haber hecho la tramitación legal necesaria en el pleno", ha señalado desde el PSOE.

Por ello, han exigido al gobierno municipal que "cumpla con los acuerdos alcanzados en el pleno del pasado lunes y que cumpla con las ordenanzas municipales vigentes como es su obligación".