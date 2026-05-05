PSOE advierte de que "el Gobierno de Logroño está privatizando suelo público residencial sin planificación ni criterio"

Plano de una de las parcelas citadas - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido este martes de que el Gobierno de Conrado Escobar está privatizando el suelo público residencial "sin planificación ni criterio social".

Todo, con el fin de "hacer caja con una política inmobiliaria que no soluciona ni el problema estructural de vivienda ni la situación de emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía logroñesa".

Así lo ha expuesto el concejal del Grupo Municipal Socialista, Álvaro Foncea, en una rueda de prensa en la que ha desvelado que el Gobierno de Escobar "puso a la venta el pasado mes de abril ocho participaciones proindivisas de titularidad municipal" en diferentes zonas de la ciudad.

El concejal ha ahondado en tres ventas "que llaman la atención": una parcela en El Campillo con capacidad para 68 viviendas y con un 97,6 por ciento de propiedad municipal; una en Valdegastea con capacidad para 50 viviendas y con un 88,67 por ciento de titularidad municipal; y una parcela en La Guindalera con capacidad para 12 viviendas y con un 97,6 por ciento de propiedad municipal.

Y es que "son parcelas en las que el Ayuntamiento tiene la abrumadora mayoría de la propiedad, y que podrían albergar un total de 130 viviendas destinadas a conformar un parque público residencial con protección permanente", ha lamentado Foncea.

En su lugar, "Escobar ha optado por hacer caja en una política de liberalización del suelo que se asemeja a los años de la burbuja inmobiliaria previos al año 2008 y que se tradujo en un incremento del 250 por ciento del precio de las viviendas y de un 400 por ciento de los terrenos", ha recordado el concejal.

El PSOE, ha proseguido el edil, "denuncia esta privatización del patrimonio público" y propone "que se planifique para que se cumpla efectivamente el artículo 181 de la LOTUR".

Una norma que se concreta en que "al menos todas las parcelas en las que se supere el 50 por ciento de propiedad municipal se dediquen a vivienda social con protección permanente", en la línea de trabajo del Plan Estatal de Vivienda 20026-2030, ha explicado.

Por último, Foncea ha propuesto "un marco de colaboración con el IRVI y el Ministerio de vivienda para realizar todas las gestiones que permitan desarrollar estos suelos como vivienda con protección permanente".