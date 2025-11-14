El PSOE advierte del "peligroso precedente" de repetir la oposición del cuerpo de gestión

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María Somalo ha advertido hoy del "peligroso precedente", y el "escándalo mayúsculo", que supone que el Gobierno riojano haya decidido repetir la oposición del cuerpo de gestión de la administración general que ningún aspirante superó.

Somalo ha ofrecido una rueda de prensa ante la "preocupante decisión" del Gobierno de La Rioja de repetir el examen de oposición para la cobertura de diecinueve plazas vacantes del cuerpo de gestión de la administración general, que ha calificado de "ilegal".

La diputada socialista se ha preguntado sin con ello el Gobierno de La Rioja pretende "tapar posibles chanchullos", dado que "no tiene competencia alguna y atenta contra los principios de legalidad y seguridad juridica".

Las bases, ha dicho, "son la ley que rige esa oposición" y "tanto el número de preguntas como el tiempo" que tenían los aspirantes "están en la base de la convocatoria".

Con la decisión del Gobierno riojano, ha visto, se "sienta un peligroso precedente", ya que "sólo el tribunal de oposición puede decidir el devenir de una oposición" y "no ha hecho ninguna actuación tendente a anular o repetir".

Somalo ha leído la nota de prensa que envió el Gobierno de La Rioja, en la que decía que ya había "dado las instrucciones oportunas" al tribunal, preguntándose "cuáles son esas instrucciones".

Un tribunal, ha reiterado, que "hace una semana determinó que ningún aspirante" aprobaba y, por tanto, se ha cuestionado "qué va a hacer" el Gobierno riojano y si "le va a decir qué nivel de exigencia" debe tener el examen.

También se ha preguntado "qué va a hacer el Gobierno de La Rioja a partir de ahora", si "va a decidir sobre el devenir de los procesos selectivos", porque esto supone un "agravio comparativo" con otras oposiciones que han quedado desiertas.

"Lo que tiene que pasar es lo que marca la ley, declarar vacantes las diecinueve plazas y volver a convocarlas porque es la única manera de respetar el principio de igualdad de todo proceso selectivo", ha clamado.