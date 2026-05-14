PSOE advierte de la pérdida de 20,8 millones de fondos europeos "por la negligencia" de Capellán con el Centro del Dato

El diputado socialista, José Ángel Lacalzada. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista, José Ángel Lacalzada, ha advertido de la posible pérdida de 20,8 millones de euros de fondos europeos por la "inacción y negligencia" del Gobierno de Gonzalo Capellán con el Centro de Datos para la Inteligencia Artificial en Español, cuya construcción debería finalizar el 30 de junio de este mismo año.

Como ha criticado en una rueda de prensa, "después de tres años de legislatura, Capellán no ha hecho nada de este Centro más que cambiarlo de ubicación y empequeñecer el proyecto". Una situación que demuestra "su improvisación". A su juicio, el presidente del Gobierno riojano solo hace "propaganda, infografías y vende humo, pero de realidades tangibles ni una".

El socialista ha recordado que, en primer lugar, este Centro de Datos para la IA en Español, anunciado por el propio Pedro Sánchez, se iba a ubicar en el edificio Corazonistas, tal y como se acordó con el Gobierno de la anterior presidenta socialista, Concha Andreu.

Enmarcado dentro del PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, con más de 44,6 millones, el propio Centro iba a contar con unos fondos de 20,8 millones que "ya están en las arcas del Gobierno riojano".

"CAMBIOS DE CRITERIO Y DE UBICACIÓN"

Pero, "con la entrada de Gonzalo Capellán al Gobierno riojano empezaron los cambios de criterio y de ubicación. Cien días después de su llegada -continúa- el propio presidente dijo que La Rioja no tenía capacidad para ser pionera en este tipo de centros al considerar que no había masa crítica. Lo que dejaba claro que el Gobierno del PP no creía en las potencialidades de nuestra ccaa".

"No pensaba que podíamos ser epicentro de proyectos trasformadores basados en Español aún siendo la cuna del castellano". Aún así, continúa Lacalzada, "en diciembre de 2023 se dio cuenta de su error y anunció que el Centro de Industria del Español se iba a ubicar en el entorno del edificio Quintiliano de la UR".

Dos años después, prosigue, en abril de 2025 "anunció que la construcción del centro iba a ser, finalmente, en el recinto ferial de Albelda, en una parcela de 5.000 metros cuadrados y con 14 millones de euros, es decir, empequeñeció el proyecto".

"Toda esta situación da muestra de la improvisación de este Gobierno con un objetivo, apropiarse de él".

Aún así, explica, "no se ha hecho nada. Se demuestra su negligente gestión y lo más grave; corremos el riesgo de perder ese dinero porque la realidad es que en junio de 2026 debería estar terminado. Es decir, queda un mes y no tenemos ni siquiera el proyecto constructivo".

CONGRESOS MUNDIALES

Lacalzada ha explicado que dentro del PERTE también se establecía la celebración de un Congreso Mundial de IA en Español, ferias de emprendimiento, foros de difusión, encuentros de expertos y otros actos que se debían realizar en cuatro años, que tampoco se han hecho. Todo era para poner a La Rioja "como la región de referencia nacional e internacional en IA en Español pero no se ha hecho absolutamente nada".

Y ante todo ello, finaliza, "solo hay silencio. Un silencio que no es una opción. La gestión del presidente está marcada por la improvisación y la propaganda, pero con una preocupante ausencia de resultados tangibles para nuestra comunidad".