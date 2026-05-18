LOGROÑO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra acusa al PP de "retrasar intencionadamente la entrega de las viviendas públicas para jóvenes". Las 18 viviendas construidas en la década de 1960, propiedad del Gobierno de La Rioja, habían permanecido abandonadas hasta que en la legislatura de 2019 a 2023 el Ayuntamiento de Calahorra, liderado por Elisa Garrido (PSOE) solicitó a la Consejería de Vivienda, a través del IRVI, que se hiciera cargo de todas ellas para ponerlas a disposición de la población a través de alquiler a precios asequibles.

La licencia fue concedida en 2022, año en el que comenzaron las obras con el objetivo de estar finalizadas en un plazo de 2 años. Sin embargo, desde la llegada al gobierno regional y al Ayuntamiento de Calahorra de sendos gobiernos del Partido Popular, las obras "se han ido dilatando de manera irresponsable con el objetivo electoralista de acercar su finalización a los comicios de 2027".

Pese a todo, en 2024, gracias al Gobierno de España, estas viviendas recibieron un nuevo impulso al ser concedida una subvención de 900.000 euros del Ministerio de Vivienda procedentes de Fondos Europeos para incluir obras de rehabilitación energética.

La reforma y rehabilitación de estas viviendas ya debería estar finalizada y la casas de peones camineros habitadas por familias jóvenes que pagasen un precio asequible por el alquiler de una vivienda digna.

Sin embargo, "este retraso y esta forma de actuar tanto del Gobierno de La Rioja de Gonzalo Capellán, con el silencio cómplice de la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, perjudican gravemente a los calagurritanos y calagurritanas con dificultad para el acceso a la vivienda a precios asequibles, en este caso en régimen de alquiler".

El acceso a la vivienda "es el principal problema de las familias, especialmente de las personas jóvenes con dificultades para encontrar un hogar a precios asequibles".

Durante la legislatura anterior, el PSOE en el Ayuntamiento "impulsó una estrategia clara y firme para poner a disposición de las familias vivienda a precios asequibles. Es el caso de estas 18 viviendas de los peones camineros, pero también de las 9 viviendas de la plaza de la verdura".

También el PSOE en el Ayuntamiento impulsó el proyecto ERRP Quintiliano para la rehabilitación energética de viviendas privadas, dotado con una subvención de 2 millones de euros, que fueron finalmente perdidos por la inacción y la incapacidad del Ayuntamiento de Calahorra para acometer el proyecto.

El Partido Socialista "es plenamente consciente de que el acceso asequible a la vivienda es el principal problema de las familias, especialmente de la juventud calagurritana y es por ello que nos preocupa el retraso que estos proyectos, que estaban perfectamente lanzados y definidos en 2023, acumulen constantes retrasos que abocan a decenas de familias a no poder acceder a una vivienda".

Por tanto, "es de justicia exigir tanto al Gobierno de La Rioja como al Ayuntamiento de Calahorra a que centren sus esfuerzos en finalizar estos proyectos de construcción de vivienda pública a precios asequibles".