El PSOE de Calahorra critica que "el Ayuntamiento deja morir los árboles del Plan Revive Cidacos"

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra ha criticado este martes que "el Partido Popular ha tirado por tierra cientos de miles de euros del Plan Revive Cidacos", como afirman en un comunicado.

Un proyecto de recuperación de las riberas del río Cidacos "que supuso una inversión de 336.557,23 euros gracias los fondos europeos Next Generation obtenidos por el gobierno del PSOE en la pasada legislatura, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".

"Ya el pasado año advertimos de que la situación de este proyecto era crítica, que el Consistorio no había planificado riegos de mantenimiento en verano que son fundamentales para hacer prosperar los nuevos bosques de ribera y que la mayor parte de los ejemplares languidecían", dicen.

Un año después, "lejos de actuar, retirar los árboles secos, plantar unos nuevos y tratar de salvar los pocos que quedaban vivos planificando los riegos de mantenimiento necesarios, la situación es ya completamente irreversible".

Señalan que "la práctica totalidad de los ejemplares plantados (1.900 según el proyecto) están completamente muertos, rodeados de cardos borriqueros y de vegetación espontánea seca".

El paraje "ofrece una imagen desértica, muy lejos del objetivo perseguido, que era ampliar los espacios de bosque en el entorno de la ciudad a la orilla del río Cidacos".

Así pues, "se ha tirado a la basura el dinero invertido", calificando de "muy lamentable cómo este espacio destinado a la reforestación y a la generación de un espacio natural que favorezca el paseo, la actividad física, la regeneración de los ecosistemas, haya sido víctima de las nulas ganas de trabajar y de la falta de mimo y cuidado que el Partido Popular ha dedicado a esta actuación tan atractiva para Calahorra".

"¿Tan difícil era regar estos árboles para garantizar su supervivencia?", finalizan los socialistas.