El PSOE de Calahorra critica "que la plaza de toros reciba 410.000 euros mientras la Escuela Infantil sigue esperando"

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra critica que el Ayuntamiento de la localidad ha convocado un nuevo pleno extraordinario para modificar el presupuesto municipal de este año, "lo que supondrá enmendar una vez más las previsiones de Mónica Arceiz en su proyecto estrella de la Plaza de Toros".

En esta ocasión, durante la fase de redacción del anteproyecto del actual contrato mixto de redacción de proyecto y de obras, el equipo de la empresa Fermín Osés, a quien se encargaron los trabajos, ha advertido al Ayuntamiento de Calahorra de que necesita 410.000 euros más "para garantizar la protección contra incendios de la plaza de toros".

"Una circunstancia que no fue advertida previamente, pese a que el Ayuntamiento de Calahorra dispone de un Plan Director de la Plaza de Toros desde el 2017", aseguran los socialistas. "Y pese a que este es ya el tercer proyecto que Mónica Arceiz redacta para acometer estas obras. Unas obras cuyo valor ha ido oscilando entre los 2 y los 7 millones de euros".

A los socialistas les "sorprende" que después de un Plan Director y numerosos anteproyectos y proyectos, el Equipo de Gobierno Municipal "tenga que acudir ahora al pleno a solicitar más crédito para esta actuación, alegando desconocer si la estructura de la plaza está preparada o no para un determinado riesgo de incendio".

Pero "además en el expediente de modificación de crédito que se votará hoy, no solo sorprende por lo que contiene, sino precisamente por lo que no incluye: ni un solo suplemento de crédito para financiar la ampliación de la escuela infantil 'Santos Mártires'".

"Esta es la prioridad del Partido Popular en Calahorra. Plaza de Toros frente a las necesidades urgentes de las familias de Calahorra".

Y todo ello, dicen los socialistas, "después de múltiples anuncios a bombo y platillo de que la ampliación estará lista a corto plazo, incluso para el próximo curso".

"¿Cómo va a estarlo si no tiene dinero en el presupuesto para hacerlo?. ¿Si lo único que existe es un documento de memoria para solicitar una subvención que todavía no ha sido concedida y no existe certeza completa de que lo será?", se preguntan.

También es "muy llamativo" de dónde sacará el dinero el Equipo de Gobierno para poder obtener estos nuevos fondos:

Según el PSOE lo harán del dinero sobrante de las obras de la Plaza de la Constitución, "que bien podrían haberse utilizado para plantar más árboles, para reponer la estatua perdida o bien para instalar una pérgola para dar sombra a la plaza".

De la urbanización de la prolongación de la Avenida de Valvanera, un proyecto del Plan de Acción Integrado financiado con fondos FEDER y que se debe acometer para poder cumplir con la senda financiera comprometida por el propio Ayuntamiento, "que debería finalizar las obras en 2027. Sin proyecto redactado, ese hito será incumplido con total seguridad".

La actuación de la plaza de toros "nos va a costar a todas y todos los calagurritanos 3,5 millones, de los cuales cerca de 300.000 ya se han tirado a la basura en anteproyectos y proyectos inservibles. Pero que también nos ha costado la venta del mejor patrimonio de Calahorra: el Solar de El Silo y del Lidl".

"Y mientras Arceiz y el PP se entretienen y pierden el tiempo con la Plaza de Toros, la obra de la FP sigue sin comenzar, la urbanización del entorno de la FP tampoco se ha comenzado, la vivienda asequible está olvidada por el Partido Popular, el problema del aparcamiento en Calahorra es cada día peor, los servicios públicos sufren la falta de previsión del Equipo de Gobierno, la ciudad está más sucia, y el mantenimiento del día a día no existe", finalizan desde el PSOE.