Parque del Cidacos en Calahorra - PSOE DE CALAHORRA

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra urge "a la reparación de los caminos del parque del Cidacos". En un comunicado, han recordado que el Parque del Cidacos "es el principal pulmón verde de Calahorra, el más frecuentado por los calagurritanos y calagurritanas tanto para el paseo, el juego o el deporte".

Un parque que presenta "un estado de abandono evidente en sus caminos y sendas interiores que han perdido completamente su pavimento de chamota (ladrillo machacado), tienen profundos surcos provocados por la erosión, con superficies irregulares y zonas completamente degradadas o invadidas por la vegetación".

Su estado "intransitable" se agrava todavía más en momentos de lluvia, como la de estos días, cuando se acumulan importantes cantidades de agua que obligan a esquivar charcos o balsas, "convirtiendo el paseo en una completa odisea".

Por eso, desde el PSOE calagurritano "urgimos una vez más al equipo de gobierno a que de manera inmediata repare estos caminos del parque del Cidacos". "Esta situación no es nueva", han señalado los socialistas, porque "ha sido advertida al equipo de gobierno municipal en numerosas ocasiones, tanto en las comisiones informativas, mociones en el pleno o en notas de prensa".

Sin embargo, "la dejadez del equipo de gobierno del PP mantiene los caminos en un estado deplorable e impropio de una ciudad que se toma en serio el mantenimiento de sus parques y jardines y la seguridad de quienes los transitan".

La última vez que estos caminos fueron reparados "fue en el otoño de 2020". Para ello se invirtieron 16.728,25 euros y más de 300 horas de mano de obra del Ayuntamiento gobernado por el PSOE en la reparación de los 2,5 Kilómetros de caminos que componen el parque. En aquella época, "hacía más de 10 años que el parque del Cidacos no veía reparados sus caminos".

Este espacio natural "es patrimonio de todos los calagurritanos y calagurritanas y merece un mantenimiento cuidado y planificado, que evite situaciones de degradación como las que actualmente padecen quienes tratan de disfrutar de este parque de la ciudad".