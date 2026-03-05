PSOE califica de "claudicación histórica" del PP de Logroño ante Vox al aprobar una moción racista

Archivo - Una mujer con hiyab - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha calificado de "claudicación histórica" del PP de Logroño ante VOX al aprobar una moción racista basada en un "problema fantasma". En una nota de prensa, los socialistas han condenado lo sucedido en el Pleno municipal celebrado en el día de hoy, donde el Partido Popular ha sumado sus votos a los de VOX para "sacar adelante una moción dirigida a estigmatizar a las mujeres musulmanas de la ciudad bajo la excusa de la seguridad en los edificios municipales".

Para los socialistas, la actitud del alcalde y de su equipo de gobierno supone una "claudicación histórica y vergonzosa". Pese a gozar de mayoría absoluta y no necesitar a la extrema derecha para gobernar, el Partido Popular "ha decidido someterse voluntariamente a la agenda xenófoba de VOX". "Es de una cobardía política inmensa. Han fabricado un conflicto donde en Logroño solo hay convivencia", han apuntado.

En el último año, el número de incidentes de seguridad en dependencias municipales por el uso del velo integral "ha sido exactamente cero". "Están legislando desde el odio para solucionar un problema fantasma que no existe en nuestra ciudad, actuando como una simple sucursal de las franquicias políticas que les dictan desde Madrid", ha señalado el PSOE.

"EL PP ESCONDE LA MANO Y UTILIZA LAS INSTITUCIONES

El PSOE "ha desmontado la maniobra del Partido Popular, que presentó una enmienda - aceptada por VOX- para instar al Gobierno de España a modificar la Ley de Bases de Régimen Local". "El PP sabe perfectamente que prohibir el acceso a un edificio público por motivos de vestimenta religiosa es ilegal y el Tribunal Supremo ya lo tumbó en 2013. Como tienen miedo a los tribunales, no se atreven a hacer una ordenanza, pero como tienen aún más miedo a que VOX les quite votos, claudican ideológicamente y usan el Pleno del Ayuntamiento como un buzón de quejas contra el Gobierno Central. Es un ejercicio de equilibrismo táctico que introduce el racismo institucional por la puerta de atrás", han criticado desde el Grupo socialista.

"CRUELDAD FRENTE A LA REALIDAD DE LOS BARRIOS"

Desde el PSOE han querido destacar especialmente el "bochorno moral" que supone la aprobación de esta medida justo después de la intervención en el Pleno de Hajar, una ciudadana musulmana que reside y trabaja en Logroño.

Durante su turno de palabra, ha desmontado "la falsa preocupación de las derechas por las mujeres y ha recordado a los concejales cuáles son los problemas reales de los logroñeses: el acceso a una vivienda digna, la precariedad salarial, el deterioro de la sanidad y la educación pública, o el modelo de transporte".

"Resulta de una crueldad gratuita y dolorosa mirar a los ojos a una vecina de Logroño que te está pidiendo respeto e igualdad real, y acto seguido apretar el botón de votar para convertirla en una ciudadana bajo sospecha. Si de verdad les importaran las mujeres oprimidas, no les cerrarían la puerta de los servicios públicos en las narices. VOX y el PP no quieren emancipar a nadie, solo querían una excusa para su agenda de exclusión", concluyen el PSOE.

El Grupo Municipal Socialista "reafirma su compromiso con un Logroño seguro, tolerante y acogedor, y advierte al Partido Popular de que les tendrán enfrente cada vez que intenten pisotear la convivencia para contentar a los extremistas".