El PSOE celebra la constitución de una Comisión de Estudio contra el acoso escolar "a pesar del PP y su oposición"

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja celebra la próxima constitución en el Parlamento regional de una Comisión de Estudio para abordar el acoso escolar "a pesar de que el PP presentara un escrito pidiendo su retirada". "Por suerte", ha indicado el secretario general del PSOE riojano, Javier García, "el escrito se presentó fuera de plazo" y, por lo tanto, no ha podido ser admitido.

Javier García ha hecho pública esta postura del PP que manifestó su oposición a esta Comisión. "Si hubieran presentado el escrito en el plazo adecuado, por su mayoría absoluta, se hubiera desestimado. Así que gracias a ese despiste podrá seguir su marcha". Esperan ahora los socialistas que los 'populares' no "dejen esta Comisión en el congelador".

"QUE SE HABLE, QUE SE ESCUCHE Y QUE SE PROPONGAN MEDIDAS"

Para el PSOE es "fundamental" abordar el acoso escolar y lo harán con tres objetivos; Que se hable del acoso porque preocupa a muchas familias, que se escuche a todo el mundo implicado en esta materia y que se elaboren unas conclusiones que refuercen la protección del alumnado con herramientas legislativas y medidas que mejoren el sistema educativo.

Con esta comisión será "la primera vez" que el Parlamento riojano "aborde esta lacra social que en La Rioja también está en aumento. No buscaremos culpables sino que nuestro fin es evaluar y buscar soluciones, conversaciones y acuerdos".

Javier García ha explicado que según datos de la Fiscalía de Menores en el año 2024 se abrieron 22 expedientes de Acoso Escolar en La Rioja y la Consejería de Educación otros 24 protocolos de actuaciones durante el curso 23-24. En el año 25-26 se llegaron a 43 protocolos, "el mayor registro desde que se puso en marcha el sistema en el curso 2019-2020".

Además, a principios de este curso "en octubre ya había 7 protocolos abiertos por lo que tememos que en este curso no irá a menos".

Como ha defendido Ollero, los protocolos son "válidos" pero "no son una solución definitiva". Por eso "solicitamos esta comisión para abordar íntegramente este problema".

"Queremos escuchar a todos para que La Rioja haga un nuevo decreto con objetivos que establezcan un nuevo marco jurídico sólido que garantice la lucha contra el acoso escolar y tener un entorno libre de violencia".

Además, entre los objetivos de esta comisión estarán la actualización y regulación de los protocolos existentes para mejorarlos.

OBSERVATORIO DE ACOSO ESCOLAR

La detección temprana, más sensibilización y un plan cuatrienal con medidas completas para combatir el acoso escolar con canales efectivos de denuncias y acciones concretas así como un seguimiento de casos y la puesta en marcha de un Observatorio de Acoso Escolar serán otras de las reivindicaciones que pondrá encima de la mesa el PSOE en esta comisión.

También se encuentran entre las prioridades de los socialistas incluir el ciberacoso, el abuso por orientación o identidad sexual e integrar sugerencias de los equipos directivos y de los expertos para ayudar a los centros educativos.

"Si no hablamos del acoso escolar se insensibiliza. Si no analizamos no afrontamos", ha destacado García. Por ello espera que el PP "no deje esta comisión en un cajón y que se constituya cuanto antes".