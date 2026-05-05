El PSOE celebra que el nuevo Plan de Vivienda para La Rioja "pase de 33 millones a 119 para los próximos 5 años" - PSOE

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha asegurado que el Plan de Vivienda del Gobierno de España será "positivo" para nuestra ccaa porque "es muy ambicioso" y pasará de los 33 millones de euros iniciales a una cifra global de 119 millones para los próximos cinco años.

Además destinará los recursos a más financiación pública, incidirá en la rehabilitación de viviendas en el mundo rural, facilitará la emancipación de los jóvenes, mejorará el parque de vivienda antigua, fomentará la oferta asequible y reforzará la pública protegida.

Todo ello frente a un Partido Popular que "basa sus políticas en la especulación". Así de contundentes se han mostrado el diputado del PSOE de La Rioja en el Congreso, Raúl Díaz, y el diputado regional, Sergio Martínez Astola, al analizar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

En su intervención, Raúl Díaz ha lamentado que la pasada semana no se pudiera convalidar el Decreto Ley para la pausa social en vivienda ante la guerra de Irán para ayudar a que miles de familias pudieran prorrogar sus contratos de alquiler con un alza máxima del 2 por ciento. No salió adelante por el voto en contra del PP que siempre "elige ayudar a un único ciudadano, a Feijóo".

"SIN ESCUDO, SIN DEFENSA Y SIN PROTECCIÓN"

Por eso ha querido dejar claro que el PP "y las derechas" han dejado a los ciudadanos "sin escudo, sin defensa y sin protección. El esfuerzo que realizan para pagar su renta de alquiler o hipotecaria, se podrá ver aumentado al no poner un tope máximo por culpa del PP y Vox".

Así las cosas, ha indicado, "en este país, quien sube el alquiler es Feijóo" y, ante ello, "el PSOE tiene claro que hay que intervenir en el mercado de viviendas para poner límites y evitar la deriva inflacionista y que la subida de precios lastre la economía de los riojanos".

Por ello, a pesar de no convalidar ese Decreto Ley, "los socialistas no nos rendimos y hemos lanzado una propuesta estructural en materia de vivienda 2026-2030 con el que redoblamos y triplicamos los esfuerzos con 7 mil millones de euros en viviendas públicas".

FRENO A LA ESPECULACIÓN E IMPULSO DEL PARQUE PÚBLICO

Lo hacen, ha dicho, con dos ejes vertebradores, que se acabe de especular con las viviendas de protección oficial y, por otro lado, con el impulso del parque público de vivienda.

Con respecto a este segundo eje, desde el PSOE se apuesta por más vivienda pública y más eficiente, "en particular fijándonos en las zonas rurales" y con el objetivo fundamental de bajar la edad de emancipación juvenil. "Sabemos a quien nos debemos. Hemos multiplicado por tres el esfuerzo del Gobierno de España en política pública de vivienda con un modelo de corresponsabilidad con la gestion de las ccaa".

Por su parte, Sergio Martínez Astola ha explicado que el nuevo Plan de Vivienda para La Rioja pasará de 33 millones de euros a una cifra global de 119 millones para los próximos 5 años. "Una medida que va en consonancia con la política del Gobierno de España que ha multiplicado por 8 la inversión en vivienda respecto al último gobierno del PP".

"Un incremento y refuerzo que se nota en La Rioja con la construcción de diversas promociones de viviendas para el alquiler asequible en municipios o actuaciones en rehabilitación que permitirán una inversión de más de 12 millones en proyectos que beneficiarán a la sociedad", ha dicho.

"EL MÁS AMBICIOSO"

Como ha incidido, el nuevo plan de vivienda es el "más ambicioso de cuantos se han aprobado en España y da una respuesta estructural a uno de los grandes problemas que más preocupa a la sociedad".

Explica también que la inversión que este plan prevé para La Rioja "tiene que ir destinada al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con estos fondos".

Además, al menos un 40% de esos fondos "se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten".

Martínez Astola ha dicho que "estamos ante un plan de país, que supone una respuesta estructural a un problema real de la ciudadanía". Y este plan "no es solo inversión, también garantiza los controles necesarios para evitar casos como el de las 104 viviendas de Logroño".

Con todo ello, finaliza, el modelo del PSOE asegura "más inversión pública para construcción y rehabilitación y más protección".