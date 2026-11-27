Las cabezas de lista del PSOE La Rioja al Congreso y al Senado, Elisa Garrido y Concha Andreu, en el cierre de campaña - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las cabezas de lista del PSOE La Rioja al Congreso y al Senado, Elisa Garrido y Concha Andreu, respectivamente, han animado a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo domingo y depositar un voto "útil" haciendo un llamamiento especial a las mujeres porque "somos las primeras que pagamos los recortes, la merma de derechos y no nos lo podemos permitir". Han pedido un voto "inteligente" para el PSOE y con un fin claro; conseguir el segundo escaño en el Congreso liderado para Raúl Díaz.

En un desayuno informativo, realizado en la cafetería Odisea de Logroño, las candidatas han hecho balance de una campaña "intensa" destacando que "en La Rioja la única papeleta posible para garantizar un futuro de ilusión, de esperanza y de protección mutua es la del Partido Socialista Obrero Español".

Como ha recordado Elisa Garrido, la campaña en La Rioja comenzó "con mucha fuerza" gracias al mitin ofrecido en Arnedo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en donde "desbordamos previsiones y vimos ganas y alegría en lugar de odio, rabia e insultos. Vimos gente con ganas de disfrutar de la vida y de estar juntos para defender lo que ha significado el proyecto del PSOE en estos ocho años pero también en todos los que hemos podido construir el estado de bienestar de nuestro país".

En estos 15 días, también "nos visitaron" las ministras, Milagros Tolón y Elma Sáiz, para hablar de "dos cuestiones fundamentales" como son la educación y la defensa del sistema público de pensiones y "terminamos" con la visita de la presidenta de Navarra, María Chivite, quien nos demostró "de primera mano" cómo "cuando las políticas públicas se centran en el avance de las mujeres y en su protección son beneficiosas".

"DOS MODELOS DIFERENTES"

Quince días, prosigue, en los que hemos visto "dos modelos; el del odio, insulto, agresión y culpar al de al lado de lo que no haces y otro de esperanza y de crecimiento, un modelo en el que no hay que tener que elegir entre que el país crezca o que los trabajadores tengan mejores derechos laborales".

Elisa Garrido ha defendido también la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 75 por ciento a lo largo de la legislatura de Pedro Sánchez así como la aprobación de la exención fiscal para cualquier persona que ingrese a nuestro país por debajo de 18.000 euros.

Por ello apela al voto "en defensa propia, al voto por la esperanza, por la ilusión, por seguir creciendo juntos, por seguir redistribuyendo mejor la riqueza y por seguir haciendo en España un faro de igualdad y de respeto por los derechos humanos en Europa, pero también en el mundo, defendiendo las causas justas y estando siempre en el lado correcto de la historia".

Por su parte, la candidata al Senado, la expresidenta riojana, Concha Andreu, ha asegurado que nos jugamos "la involución" de todo lo que hemos conseguido. Frente a ello aboga por seguir "progresando y haciendo crecer a nuestro país". Apela a la protección a las personas más vulnerables, a los pensionistas, "frente a lo que nos han dicho PP y Vox".

"Hay que votar al PSOE aunque no se esté cien por cien de acuerdo porque votar a otra fuerza política al Congreso es darle el voto al PP y Vox". Partidos, ha dicho, que "están en contra de la muerte digna, del aborto, de subir las pensiones según el IPC... dar el voto a otro partido en La Rioja es no apoyar al futuro gobierno de progreso".

Así las cosas, indica, "nos arriesgamos a una involución porque ya lo hemos visto; Son capaces de hacer reformas de reglamento de manera inconstitucional".

También ha querido apelar al voto de las mujeres "frente al discurso de PP y Vox y de sus dirigentes que disimulan hasta que se relajan y les sale el dedito de decir 'calladita'. Ese es el tono que van a reflejar en sus políticas". Por tanto, "apelo a todas las mujeres de todas las edades a votar en defensa propia" porque "no podemos dar un paso atrás".

"No podemos permitir que PP y Vox gobiernen, no por nada sino por todo". Por tanto, llama al voto útil "que nos dará un gobierno progresista en beneficio de todos, de refuerzo del estado del bienestar, refuerzo del de las pensiones, de nuestro salario, de la sanidad y de la vivienda".

"LAS RIOJANAS NO NOS VAMOS A QUEDAR 'CALLADITAS'"

Tras las palabras de Andreu, Elisa Garrido ha querido tomar de nuevo la palabra para referirse a las declaraciones que ayer Feijóo le dedicó a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau. Ha asegurado que "las riojanas no nos vamos a quedar calladitas, vamos a ir el 29 de noviembre a las urnas, porque nuestro voto vale igual que todos aquellos que nos mandan a callar".

Finalmente, y a preguntas de los periodistas, las candidatas han asegurado que con respecto al debate de ayer, "quedó muy claro el desprecio general que tienen PP y Vox para aquellos que no piensan como ellos. Vimos las dificultades que tiene Feijóo a la hora de responder a cuestiones sangrantes de las políticas de Vox como, por ejemplo, la negación de la violencia de género".

"Se vio claramente que hay dos bloques, unos que se pelean y otro de colaboración". Ambas han lamentado los ataques directos al presidente del Gobierno de La Rioja "incluso el PP ha hecho camisetas insultando a nuestro presidente".

"Ya no están avisando lo que quieren hacer y que nadie se asuste si votan pensando que eso es tan exagerado", han sentenciado.