El PSOE confía en que el acuerdo alcanzado en el SERIS "sirva para rebajar la tensión en nuestra sanidad pública"

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de La Rioja valora el acuerdo alcanzado hoy por el SERIS con SATSE, CSIF, UGT y CCOO para mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública riojana. El diputado Miguel González de Legarra ha destacado "la esperanza de que este acuerdo sirva para rebajar la tensión existente en la sanidad pública riojana, y confía en que contribuya a evitar la huelga indefinida anunciada para octubre".

Si este acuerdo sirve para mejorar las condiciones de nuestros profesionales y para evitar que los pacientes sufran las consecuencias de una huelga "será una buena noticia y, por supuesto, nosotros nos alegramos".

Eso sí, el diputado socialista ha asegurado que este acuerdo "deja también una conclusión política evidente, como es que hoy el Gobierno de La Rioja ha demostrado con hechos que tenía competencias y capacidad para negociar y mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios".

Y es que durante semanas "hemos escuchado al Gobierno decir que el conflicto dependía fundamentalmente del Ministerio y del Estatuto Marco, y hoy vemos que el Ejecutivo ha podido actuar sobre las guardias, las retribuciones, los turnos, la Atención Primaria, la organización del trabajo o las condiciones de distintos colectivos".

Por eso, González de Legarra considera que "la pregunta sigue siendo la misma que planteábamos hace unos días: si se podía hacer, ¿por qué no se ha hecho antes?".

El portavoz socialista ha afirmado que "es necesario que el Gobierno dé explicaciones porque esperemos que no haya existido una estrategia deliberada para tensionar el conflicto".

González de Legarra ha explicado que el acuerdo alcanzado hoy "ha sido suscrito por SATSE, CSIF, UGT y CCOO, pero no por el Sindicato Médico de La Rioja, que mantiene la convocatoria de huelga indefinida a partir del 28 de octubre".

Esto significa que el acuerdo "es importante, porque incorpora mejoras para muchos trabajadores de la sanidad pública, pero también supone que, a pesar de que se han recogido la mayoría de sus reclamaciones, no ha conseguido resolver el conflicto que afecta específicamente al colectivo médico".

González de Legarra ha reclamado que el Gobierno "no dé por cerrado el problema simplemente porque haya alcanzado un acuerdo con cuatro organizaciones sindicales". Si los médicos mantienen su convocatoria, "el conflicto sigue abierto y tendrá que seguir negociando".