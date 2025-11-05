El PSOE critica que la apertura del consultorio médico de Los Lirios "no ha supuesto mejora alguna real para el barrio" - PSOE

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE vuelve a criticar "que, más de cuatro meses después de su inauguración, el consultorio médico de Los Lirios no funciona de forma correcta por el rechazo de los Gobiernos del PP en La Rioja y en Logroño a invertir en una atención sanitaria digna y de calidad, tal y como se merecen los vecinos del barrio".

Por eso, la inauguración de este centro el pasado mes de junio "no ha supuesto mejora alguna para el barrio".

Así lo ha señalado esta mañana la concejala socialista, Esther Espinosa, quien ha informado en una rueda de prensa que, tras las denuncias públicas que los socialistas llevan haciendo desde que el consultorio se inauguró, el Grupo Municipal Socialista "llevará al Pleno de mañana esta cuestión en forma de moción para instar al Gobierno de La Rioja a que este centro cuente con el personal médico y de enfermería necesario para que pueda prestar el servicio de atención primaria".

El objetivo es que "los vecinos no tengan que desplazarse al centro de salud de Joaquín Elizalde para tal fin", como siguen haciéndolo en la actualidad, ha indicado la edil.

NO HAY ATENCIÓN DE FORMA REGULAR

Ese fue el fin que llevó al PSOE en la legislatura anterior a dar los pasos sustanciales y definitivos para construir el consultorio médico. El PP, "en un ejemplo de incapacidad y falta de interés, tardó 16 meses en abrir un consultorio que actualmente sigue siendo solo fachada".

Y es que Esther Espinosa ha destacado que la enfermera de enlace comunitario (que no atiende a pacientes) que hay en el consultorio "asiste, pero sin un horario claro y el médico no acude de forma regular".

Además, las consultas de psicología, nutrición y farmacia "no se realizan en el horario previsto, y en ocasiones no hay atención y no existe la consulta de enfermería que se prometió por la tarde". Espinosa ha comentado que los especialistas que se desplazan al consultorio "no tienen como objetivo atender a los vecinos porque ofrecen servicios para toda la ciudad".

Por todo ello, los ciudadanos de Los Lirios "siguen obligados a desplazarse al Centro de Salud Joaquín Elizalde para recibir atención médica o de enfermería". De esta forma, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño "están incumpliendo los compromisos anunciados para el barrio de Los Lirios".