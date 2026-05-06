El PSOE critica que el Gobierno de Logroño "congela las plazas de ludotecas" y "calca la normativa de 2023"

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LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este miércoles "el estancamiento crítico que sufre el programa de ludotecas municipales de verano bajo la gestión del Partido Popular".

Tras analizar la documentación oficial de la convocatoria de 2026 y compararla con el histórico del servicio, el PSOE alerta de que "el Ayuntamiento ha renunciado a seguir avanzando en conciliación, limitándose a vivir de la inercia del trabajo heredado".

Los datos del comparativo de plazas "son demoledores". Mientras que entre los años 2019 y 2023 la oferta de ludotecas creció en 371 plazas, la gestión actual solo ha sido capaz de añadir 74 plazas en el mismo periodo de tiempo (2023- 2026), todas ellas concentradas en un solo centro (El Trenecito).

Así, el Grupo Municipal Socialista lamenta que "Escobar haya frenado en seco la expansión de un servicio que es vital para las familias logroñesas", ya que en las ludotecas generales y de servicios sociales, "el crecimiento es cero".

El análisis de la normativa para 2026 "revela que el actual equipo de Gobierno se ha limitado a realizar un corta y pega de la resolución del año 2023". "No se ha introducido ni una sola mejora en los criterios de baremación ni en la atención a colectivos específicos, como pueden ser las familias numerosas o monoparentales", dicen.

Han anunciado "mejoras que no existen, limitándose a mantener las normas de convocatorias anteriores. Este inmovilismo es fruto de una decisión política consciente".

Recuerdan que "el pasado 4 de septiembre de 2025, el Partido Popular utilizó su mayoría para rechazar una moción socialista que pedía un plan de refuerzo selectivo y el uso de centros escolares para ampliar plazas. Justificaron su decisión en que el Gobierno de Escobar ya estaba haciendo todo lo posible".

"Hoy vemos el resultado: la convocatoria de 2026 es idéntica a la de 2025. El PP ha preferido dejar a cientos de familias en lista de espera antes que aceptar una propuesta del PSOE que buscaba soluciones reales", afirman los socialistas.

Para el PSOE, "la nota de prensa lanzada por el Ayuntamiento para este verano es un ejercicio de propaganda que intenta disfrazar de novedad lo que es un estancamiento administrativo".

El Grupo Socialista exige que "se recupere la senda de crecimiento de la legislatura anterior y que se dejen de ignorar las dificultades de conciliación de las familias de Logroño, que año tras año ven como la oferta pública de ludotecas resulta insuficiente ante una demanda que no deja de crecer".