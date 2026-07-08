El PSOE critica que el Gobierno riojano no resuelve las ayudas para fomentar el empleo de desempleados en Ayuntamientos

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha criticado "la desidia" y "falta de apoyo" del Gobierno de La Rioja con las políticas de inserción laboral al no resolver las ayudas convocadas para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local así como para fomentar el empleo de desempleados por parte de los ayuntamientos. Medidas que podrían beneficiar a en torno 250-300 trabajadores este verano pero que, de momento, siguen sin resolverse.

El diputado regional socialista, Ricardo Velasco, lamenta así "la tardanza en las resoluciones". "Encima de convocar tarde y mal y con la mitad de presupuesto que otros años -al bajar de 4 millones a 2- a fecha de 8 de julio seguimos sin ver resultados".

Como destaca el diputado, estas ayudas son "muy importantes" para los ayuntamientos riojanos porque les permiten "realizar muchas actuaciones en el ámbito turístico, cultural, medioambiental, realizar las labores de desbroces y limpieza de los municipios o prestar apoyo en las fiestas populares y los eventos que se realizan a lo largo del verano".

"Pues a fecha de hoy", el Gobierno de la Rioja "no ha resuelto estas ayudas y, por lo tanto, los ayuntamientos todavía no han podido contar con la cuantía y apoyo para contratar a nuestros trabajadores".

"SE ARRIESGAN A NO RECIBIR ESA AYUDA"

Es más, si los ayuntamientos contratan a estas personas "se arriesgan a no recibir esa ayuda o simplemente tienen que contratarlos ellos directamente sin ningún apoyo económico".

Para el PSOE, estas ayudas son "fundamentales" porque también ayudan a vertebrar el territorio, mejoran los servicios públicos municipales y asientan población. Son fundamentales -reitera- "y se debían haber resuelto al principio del verano".

Con todo ello, Velasco vuelve a preguntar al presidente del Gobierno riojano "qué van a hacer con los ayuntamientos de La Rioja" porque "es inadmisible la desidia del Gobierno de La Rioja en este ámbito".

Finalmente, indica, que la falta de ayudas a nuestros municipios para esa inserción de los trabajadores más vulnerables "también tiene una consecuencia fundamental y es que La Rioja es la peor comunidad autónoma en la evolución de los datos de empleo. Y esto no es una cuestión meramente coyuntural, sino estructural".

"Y es que mientras en España el desempleo ha bajado por último año un 5%, en La Rioja ha subido un 2%".

Por lo tanto, y ante esta situación, "requerimos, instamos y exigimos al Gobierno de La Rioja para que resuelva de manera inmediata la orden de ayudas para la contratación de desempleados por parte de los ayuntamientos y mancomunidades y que convoquen esas ayudas para la contratación de agentes de empleo y desarrollo".