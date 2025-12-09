El PSOE critica la instalación "con prisas, tarde y mal" de las luces de Navidad en Logroño y reclama "explicaciones"

Archivo - Luces de Navidad en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este martes la instalación "con prisas, tarde y mal" de las luces de Navidad en la capital riojana, algo ante lo que el concejal socialista Kilian Cruz ha reclamado "explicaciones políticas" al Gobierno local y al alcalde Conrado Escobar.

En rueda de prensa, Cruz ha asegurado que el incidente que se ha producido con las luces navideñas de Logroño en mitad de este puente de la Constitución "pone en evidencia la nefasta gestión del alcalde Conrado Escobar en aquellos asuntos de alto impacto ciudadano". "Esto no es nada nuevo, es un patrón de conducta en este equipo de Gobierno ante cualquier gran evento", ha asegurado.

Ha recordado el edil que "desde el Grupo Municipal Socialista venimos alertando desde hace semanas de los problemas en la ornamentación luminosa de Navidad", que, como ha resaltado, "era evidente que no llevaba buen ritmo y eso que el encendido, el pasado 4 de diciembre, ya llegaba una semana más tarde que la del resto de grandes ciudades".

Kilian Cruz ha señalado que la "incompetencia" del PP "ha generado problemas como el incidente del balcón en Avenida de Portugal o que el acto del encendido de las luces se llevara a cabo sin terminar la instalación". Y a esto, "se añade el apagón de luces que se ha producido en medio del puente de la Constitución".

Ha asegurado que tras la inauguración del alumbrado navideño "no han dejado de crecer las críticas y las quejas de la ciudadanía, que apuntan a una menor presencia de elementos respecto a años anteriores".

Esto, ha reseñado, sucede "en lugares como la Glorieta Doctor Zubía, en el cruce de Gran Vía con Vara de Rey, en el Muro del Carmen o en los soportales de Gran Vía". A esto, "debemos añadir la ausencia de elementos luminosos en otras calles como, por ejemplo, Pilar Salarrullana, en pleno centro comercial".

El concejal socialista ha recordado que "estas incidencias se producen a pesar de contar con un nuevo presupuesto para el alumbrado navideño de Logroño para la campaña 2025-2026 que se sitúa en 660.000euro para este año y el siguiente", lo que supone un incremento "significativo respecto a años anteriores".

Es "evidente", ha dicho Cruz, que, hoy en día, "no se están cubriendo las necesidades de iluminación para la actual campaña de Navidad", a lo que ha sumado que, además, ese nuevo contrato "recoge que las instalaciones debían estar ya completamente montadas, probadas, legalizadas y en perfecto estado para su puesta en servicio 48 horas antes del día y hora fijados para el comienzo de las fiestas".

Todo, ello, ha añadido, "sin que hayamos recibido ninguna explicación por parte del Gobierno local", aludiendo incluso a que "lo único que ha habido es una explicación por parte de los técnicos que han apuntado a un fallo de los temporizadores".

"Pero no ha habido ni una palabra del alcalde o de su equipo, lo que, en suma, nos lleva una vez más a la incompetencia para gestionar y generar ilusión en los grandes eventos de la ciudad", ha subrayado Kilian Cruz.

Con la instalación de las luces navideñas, ha insistido para finalizar, "el equipo de Gobierno vuelve a demostrar su incompetencia a la hora de gestionar importantes intervenciones festivas que son muy importantes para ciudadanía en general y para la hostelería y el comercio".