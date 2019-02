El PSOE critica que "no se haya ejecutado nada" de La Villanueva durante esta Legislatura

Publicado 18/02/2019 12:59:50 CET

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, ha criticado este lunes que "no se haya ejecutado nada" de la remodelación de las calles previstas en el barrio de La Villanueva durante esta Legislatura, "pese a haberlo prometido la alcaldesa".

Como ha apuntado Arraiz en rueda de prensa, "ésta es una de las grandes mentiras de este mandato, la reurbanización de las calles de La Villanueva, y, más en concreto, la promesa de remodelación de dos calles", algo para lo que "al tercer intento, se logró ayuda europea, pero de lo que no se ha hecho nada".

Ha recordado, en este sentido, que, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad del año 2016, "el primero de la Legislatura", la alcaldesa Cuca Gamarra "ya dijo que se seguía trabajando en los proyectos para reurbanizar las siete calles de La Villanueva".

En 2017, sin embargo, en el mismo Debate, "ya cambió algo, porque la alcaldesa solamente habló de los proyectos para dos calles", Los Yerros y Hospital Viejo. En septiembre de aquel año, se adjudicó la asistencia técnica para la redacción de esos proyectos de remodelación, "que sí sabemos que se entregaron en diciembre de aquel mismo año".

Arraiz ha continuado apuntando que, en el Debate de la Ciudad del año pasado, "Gamarra volvió a decir que se estaba a la espera de la aprobación definitiva de la remodelación de estas dos calles". "Desde entonces, no hemos sabido nada, ni los vecinos, ni ninguno de los implicados, ni los Grupos Municipales", ha lamentado.

Todo ello, además, ha añadido, "contando con que la alcaldesa dijo que el coste estimado de estas ejecuciones estaría en unos 600.000 euros, y que en el presupuesto municipal, se contaba con una partida de 200.000 euros, pero no se ha ejecutado nada, no se ha hablado de ello y no se sabe nada tampoco del proyecto".

"Han pasado 14 meses desde que se entregó el proyecto y no hay nada. Que explique el equipo de Gobierno qué es lo que pasado para que no se haya hecho nada en este tiempo, porque si había algún problema de procedimiento, daba tiempo a que se hubiera resuelto de sobra", ha asegurado.

Por eso, para la portavoz municipal socialista, "ésta es una de las grandes mentiras, una de las grandes promesas incumplidas del Gobierno de este Ayuntamiento". "Y todo, mientras que esta zona en concreto se sigue degradando cada día, dentro de una zona ya de por sí delicada como es nuestro Casco Antiguo. Pero se sigue sin actuar", ha concluido Beatriz Arraiz.