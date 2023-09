El PSOE critica la política de "venta de humo" del Gobierno local del PP, anunciando proyectos "que no existen"

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este viernes la "política de venta de humo" que, a su juicio, está desarrollando el Gobierno local del PP, atribuyéndose "proyectos iniciados en el anterior mandato", "destruyéndolos" o anunciando otros "que no existen".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Iván Reinares, ha manifestado que, "por fin, tras más de 2 meses de gobierno sin Comisiones Informativas, en septiembre hemos podido preguntar a los concejales del área sobre asuntos aprobados en Junta de Gobierno o por Resolución de Alcaldía".

En estas comisiones informativas, ha dicho, "además de constatar, que en muchas ocasiones o no se conocían las respuestas o solo estaban al tanto dos personas, se ha comprobado la deriva revisionista del actual equipo de Gobierno, intentando, por un lado, destruir lo realizado por el anterior equipo de Gobierno".

"Y por otro -ha remachado Reinares- faltando a la inteligencia de la ciudadanía logroñesa, intentando hacer ver que aperturas como la del nudo de Vara de Rey, la estación de autobuses o las próximas del CCR o del aparcamiento de la Plaza de la Vendimia han sido realizadas gracias a sus 100 días de trabajo, cuando son posibles gracias a los cuatro años anteriores de trabajo bien hecho y donde el PP solo inaugura aquellos trabajos llevados a cabo por el anterior equipo de Gobierno".

A ello ha sumado que "en estas comisiones, también hemos podido constatar como muchas acciones del Gobierno del PP en Logroño se caracterizan por una pésima gestión, y a la vez, un intento de vendernos "humo" a toda la ciudadanía".

"Lo del humo no lo digo por la vuelta a la doble fila, los atascos, el ruido y más tubos de escape en Avenida Portugal y en el centro de la ciudad, sino por intentar vender a la ciudadanía hechos, proyectos o actividades que todavía no existen, que son un puro deseo, y que son presentados como proyectos en marcha sin nada detrás", ha subrayado.

En este sentido, ha repasado algunos de estos proyectos comenzando por el Parque del Camino, presentado por el alcalde el pasado 31 de julio "con la idea de que esté alcanzado en julio del próximo año" y con previsión de actuaciones en noviembre y en el primer trimestre de 2024, en palabras del primer edil que ha recordado Reinares.

Sin embargo, el concejal socialista ha reseñado que "tras este anuncio, nuestro Grupo Municipal solicitó la información sobre el expediente de dicho proyecto a los técnicos municipales y nos encontramos con que, en primer lugar, tendrían que decir que lo que se está realizando en la actualidad es el proyecto que desarrolló y aprobó el anterior equipo de Gobierno".

En segundo lugar "ante la noticia, preguntamos a los técnicos municipales si se iba a realizar una modificación de dicho proyecto para añadir lo que se anunciaba, o se referían a un nuevo proyecto, y la respuesta fue que no sabían nada al respecto. En la comisión informativa el concejal del área, Jesús López, confirmo que no hay un nuevo proyecto elaborado, y que lo anunciado dependería de los presupuestos municipales del año 2024".

"¿Por qué presentan entonces un proyecto, con fecha de finalización, si todavía ni existe? Humo", ha subrayado el edil del PSOE, quien ha enumerado como siguiente actuación todo lo relacionado con los patrocinios de los conciertos del Espacio Peñas en las pasadas fiestas de San Mateo.

Así, ha explicado que, por parte del Gobierno local, se dijo que se iban a aportar unos 40.000 euros para cuatro conciertos, algo que reafirmó Miguel Sainz en su comparecencia ante los medios para hacer el balance festivo. "Volvemos a lo mismo, comunican cosas como hechas cuando todavía no hay ni expediente ni proyecto, ni financiación, ni aprobación interna del expediente", ha dicho Reinares.

En este caso, con los patrocinios de los conciertos, sólo hay 2 patrocinios aprobados, a 'Los 40 San Mateo' (15 de septiembre), 'Los 40 Urban' (20 de septiembre) con un importe de 7.260 euros, "de modo que se preguntó en Comisión al concejal de Presupuestos, Francisco Iglesias, que respondió que los dos patrocinios restantes no están realizados, están en tramitación y que nos informaran cuando estén preparados".

"Dos conciertos, que serán patrocinados en diferido (porque ya se han realizado) de los cuales no conocemos el importe ni el destinatario (entendemos que de 33.740 euros, según sus propias manifestaciones). ¿Por qué dicen y venden acciones, que realmente no están realizadas? ¿Se puede gestionar en diferido? Por lo que nosotros sabemos, no", ha asegurado.

Además, ha apuntado el anuncio, por parte del alcalde, del inicio la próxima semana, de los encuentros con los grupos municipales para el desarrollo de los 'Pactos con Ñ'. "Como Grupo Municipal Socialista siempre estaremos dispuestos a hablar, a hablar de cualquier tema, de negociar cualquier cosa, pero también diremos que no vamos a ser parte del marketing del Partido Popular. No vamos a ser parte de reuniones vacías de contenido donde lo único que se busca es una foto", ha dicho.

Ha insistido en que "si realmente quieren que haya negociación, que haya pactos, tendrá que haber unas propuestas serias por escrito donde luego poder trabajar sobre ellas y ver si el modelo de ciudad que plantea el PSOE para Logroño encaja con esos pactos, porque tampoco conocemos cuál es el modelo de ciudad que el PP propone".

Por eso, ha considerado que "estos pactos son otra vez esa política de la venta de humo, de intentar vender cosas que realmente no son", al tiempo que ha incidido en que "son solo ejemplos, muy claros, de la mala gestión del partido popular, volvemos a la época de los anuncios y no de los hechos".

"En 100 días se ha sustituido el trabajo serio, discreto y honesto a la hora de hacer política por el marketing más agresivo y sin escrúpulos anunciando proyectos y eventos que no tienen todavía el respaldo administrativo, jurídico y económico del Ayuntamiento de Logroño. Mala gestión, opacidad administrativa, política de amiguismo e innumerables anuncios falsos, volvemos a las malas prácticas del PP. Un fraude a la ciudadanía. Y lo que nos quedará por ver", ha concluido Reinares.