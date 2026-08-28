PSOE critica "tardía adjudicación" del desbroce de solares municipales tras un verano con más riesgo de incendios

Archivo - Imagen de archivo del incendio de este verano en el entorno de Pradoviejo en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este viernes la "tardía adjudicación" del desbroce de solares municipales, sobre todo "tras un verano marcado por el mayor riesgo de incendios".

Como señalan los socialistas en un comunicado, "la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño aprobaba el pasado miércoles 26 de agosto la adjudicación de los servicios de desbroce de solares municipales y otros espacios públicos libres no ajardinados de titularidad del Ayuntamiento de Logroño".

Un acuerdo "al que, además, todavía le faltan más trámites, por lo que podemos llegar a finales de septiembre sin que hayan comenzado a realizarse los desbroces".

Esta adjudicación "se produce en la recta final de un verano especialmente complicado, con varias olas de calor y con un alto riesgo de incendios, tal y como demuestran los tres últimos incendios registrados en la capital riojana durante este verano", lamentan.

Entre esos fuegos recuerdan que "destaca el que dejó 120 hectáreas arrasadas en Pradoviejo y Lardero", al que se suman "el que tuvo lugar en junio en una finca situada al sur de la ciudad, y el que se produjo en solares contiguos a las piscinas de Varea".

Los socialistas "ya hemos denunciado que las olas de calor en Logroño se han vuelto más frecuentes e intensas durante los últimos tres veranos, con registros que han superado los 38 °C y rozado los 40 °C en la capital riojana, aumentado el riesgo de incendios provocados por la maleza y la vegetación seca que invaden muchas parcelas de la ciudad".

Esta situación ha generado "una mayor sensibilidad entre la ciudadanía sobre la necesidad de desbrozar los solares de Logroño, tanto municipales como privados".

Para el Grupo Municipal del PSOE, "esta tardía adjudicación del servicio de desbroce de solares municipales evidencia la falta de sensibilidad del Equipo de Gobierno de Conrado Escobar, así como su falta de planificación y agilidad política para dar una respuesta inmediata a las inquietudes de los vecinos y vecinas de Logroño".

"La política medioambiental -argumentan- requiere ya otros tiempos de ejecución y un plan de acción inmediata frente al cambio climático".

Por eso, "exigimos a Escobar más previsión y que tome buena nota de estas incidencias y agilice cuanto antes los procesos administrativos municipales correspondientes para limpiar los solares municipales. Y que obligue a los propietarios de parcelas cercanas a núcleos urbanos a mantenerlas en buenas condiciones de limpieza durante todo el año".

Asimismo, "reclamamos que se preste especial atención al desbroce de los caminos rurales, unos trabajos también tardíos que también han comenzado a realizarse este mes de agosto".