PSOE desvela que Intervención señala "deficiencias relevantes" en gestón económica de Fundación para la Transformación

El diputado socialista, Miguel González de Legarra. - PSOE DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE en el Parlamento de La Rioja Miguel González de Legarra ha recordado este viernes que hace una semana "ya denunciamos que la gestión de la Fundación para la Transformación de La Rioja estaba marcada por la opacidad, el incumplimiento de la Ley, la no publicación de las cuentas auditadas, el abuso de contratos menores y la ausencia total de resultados".

Tras esta denuncia, el pasado miércoles 21 de enero, "por fin se publicó en el portal de transparencia de la Fundación para la Transformación de La Rioja un informe de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024".

González de Legarra ha denunciado que "este informe no se ha publicado en el plazo exigido por la Ley". Además, "no estamos ante una auditoría independiente, como venía ocurriendo en ejercicios anteriores, ya que el informe lo elabora la Intervención General del Gobierno de La Rioja".

El diputado socialista ha señalado que el contenido del informe "es preocupante y hace saltar todas las alarmas, ya que se basa en otro informe previo realizado por una empresa auditora externa y que, sorprendentemente, no se ha hecho público".

Miguel González de Legarra ha dicho que "con esto, se ha pretendido maquillar o suavizar las conclusiones del auditor independiente, ocultando su contenido real".

De hecho, ha añadido, "es tal el descontrol en la gestión, que la empresa auditora contratada por la Intervención General se ha negado a dar opinión sobre las cuentas de la Fundación".

A pesar de esto, el informe de la Intervención "no puede ocultar deficiencias relevantes en el control contable y en la gestión económico-financiera de la Fundación".

El diputado socialista ha afirmado que esas deficiencias "se centran en cuestiones como el registro incorrecto de derechos de cobro, la imputación errónea de ingresos de ejercicios futuros, la ausencia de provisiones por litigios conocidos, la falta de evidencia justificativa en partidas relevantes y distorsiones del activo, del pasivo y del resultado del ejercicio".

Así las cosas, Miguel González de Legarra ha asegurado que la gestión económico-financiera de la Fundación para la Transformación de La Rioja "es poco rigurosa, contiene errores graves en la imputación de ingresos, está dirigida con una clara falta de prudencia en la gestión de riesgos y no se somete a procedimientos de control suficientes".

El diputado socialista ha insistido en que "esto tiene responsables políticos muy claros y que son el presidente del Patronato, Gonzalo Capellán, y los vicepresidentes Alfonso Domínguez y Belinda León". Y, junto a ellos, "el responsable de la gestión diaria, el director gerente, Arturo Colina".

Miguel González de Legarra ha explicado que "las cuentas no se aprobaron ni publicaron en plazo, incumpliendo la legislación vigente y las obligaciones de transparencia que rigen para una fundación pública". Además, la auditoría externa "se ha ocultado y también es más que probable que se haya hecho fuera del plazo que exige la Ley".

Y la auditoría finalmente publicada "reconoce errores graves, deficiencias de control y una imagen económica que no refleja fielmente la realidad". Y, todo esto, "en una fundación pública financiada con dinero de todos, es absolutamente inaceptable".

Por eso, desde el PSOE "exigimos explicaciones políticas inmediatas, la asunción de responsabilidades en el Patronato y la adopción de medidas correctoras reales, no cosméticas".