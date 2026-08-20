El PSOE desvela que la rotonda difundida por Escobar "no se corresponde con el proyecto aprobado por su Gobierno"

El concejal del PSOE, Álvaro Foncea, en comparecencia de prensa - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE desvela que la rotonda difundida por el Gobierno de Escobar en paneles digitales "no se corresponde con el proyecto que ellos mismos han aprobado y licitado". El concejal del Grupo Municipal Socialista, Álvaro Foncea, ha criticado este jueves en una rueda de prensa que "en el proyecto aprobado se elimina más superficie peatonal y zona verde que en la simulación difundida".

Además, en el diseño proyectado el 29 de julio "se reduce la dimensión de los carriles de la rotonda para crear una jardinera que podría albergar el roble, pero no el tulipero". Esto "compromete la oferta presentada por las empresas y modifica de una forma sustancial las características técnicas de la rotonda, que vería reducido su radio incumpliendo así las dimensiones necesarias para el correcto funcionamiento de la circulación de los vehículos de mayor envergadura como los autobuses", ha explicado el edil.

Así, Foncea ha señalado que las imágenes que Escobar ha difundido "son una herramienta publicitaria para presentar ante la ciudadanía una actuación muy diferente de la que finalmente se ejecute", por lo que ha solicitado al Gobierno de Conrado que "explique con claridad por qué existen diferencias entre el proyecto aprobado y las simulaciones distribuidas posteriormente".

UN PROYECTO SIN UN PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

Unas imágenes difundidas, "después de las manifestaciones contrarias a la construcción de esta rotonda realizadas por el Foro Social, el propio Colegio de Arquitectos o las entidades implicadas en la movilidad". El concejal del PSOE ha señalado que esto "es un nuevo capítulo de una tramitación deficiente y chapucera de un proyecto que no tuvo periodo de exposición pública para poder formular alegaciones o sugerencias".

El Grupo Municipal Socialista sigue solicitando la paralización del proyecto y la apertura de un debate público ciudadano y técnico sobre la forma de intervenir en este cruce. Además, el PSOE mantiene su postura de que la mejor forma de revitalizar la calle San Antón y potenciar sus comercios "es invertir en esa calle, y no perder dos millones de euros de fondos europeos y construir una rotonda de un millón de euros de todos los logroñeses que nadie ha solicitado".