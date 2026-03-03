El PSOE detecta un "desvío" de 12 millones en el presupuesto para Dependencia en 2025

La diputada del PSOE María Somalo - PSOE

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María Somalo ha informado hoy de que esta formación ha detectado, en la documentación presentada por el Gobierno riojano en el Parlamento regional, un "desvío de doce millones en el presupuesto de Dependencia en el 2025.

Somalo ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha preguntado cómo puede tener "tanta cara" el Gobierno de La Rioja de "reclamar sistemáticamente al Gobierno de España para que llegue a la financiación del cincuenta por ciento" y, a la vez, "desviar" fondos.

La diputada socialista ha criticado cómo los presupuestos del 2025, "que se presentaron como récord en el ámbito de la Dependencia, a final de año se ha visto que eran un trampantojo".

Así, ha señalado que ha habido modificaciones en el presupuesto inicial que estaba destinado al ámbito de personas mayores y, en concreto, a las plazas públicas residenciales.

"En el año 2005 el presupuesto asociado a esta partida era de 42 millones de euros y, analizando las modificaciones presupuestarias, hemos visto que en el último trimestre del año 2025 fueron derivados para el pago de otros gastos 5,5 millones", ha relatado.

Ha sumado otro desvío de la partida destinada a plazas públicas de atención residencial, en concreto, Los Manitos de Calahorra, de 800.000 euros; y otros 100.000 euros de la residencia pública de Lardero.

"Resulta que también en otro ámbito, en lo inicialmente presupuestado para prestaciones denominadas de cuidado en el entorno familiar, el Gobierno de La Rioja ha desviado nada más y nada menos que una cuantía de 1,6 millones de euros", ha clamado.

En el ámbito de servicios comunitarios para las entidades locales, ha seguido, "el Gobierno de La Rioja ha desviado casi tres millones de euros al pago de otras cuestiones".

"Otra partida que ha sido también disminuida es la destinada al funcionamiento de los centros de participación activa, donde se ha detraído medio millón de euros que han sido destinados también a otras cuestiones; y en el capítulo de inversiones en el ámbito de servicios sociales otros 450.000 euros", ha indicado.

En cuanto al destino de estos "desvíos", ha señalado gastos de personal del Servicio Riojano de Salud (donde ha esperado que no haya sido para altos cargos); nóminas del personal docente; gasto farmacéutico; y Agricultura (donde ha esperado que no haya sido para la cosecha en verde).

Somalo ha recordado que la financiación por parte de la Administración General del Estado dentro del Nivel Acordado de Dependencia en 2025 "fue de más de 18,2 millones de euros".

"Y vemos que el Gobierno de La Rioja desvía más de doce millones presupuestados para la atención a la dependencia a gastos ajenos al ámbito de la dependencia y de los servicios sociales", ha espetado.