Domínguez justifica los desvíos en el presupuesto de Dependencia en la "disponibilidad presupuestaria" por el copago

Archivo - El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Dominguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha justificado hoy los desvíos en el presupuesto anunciado inicialmente para Dependencia en la "disponibilidad presupuestaria" fruto del copago.

Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha sido preguntado por la crítica realizada desde el Grupo Parlamentario Socialista tras detectar un desvío de doce millones de euros en la partida prevista para Dependencia en el 2025.

Aunque ha entendido que la sala de prensa del Gobierno riojano no es el espacio "confrontar con otros grupos políticos" porque el Ejecutivo ya "rinde cuentas" y "dialoga" en el Parlamento, sí ha querido "informar" de la gestión presupuestaria.

El también consejero de Hacienda ha explicado que "la práctica de gestión presupuestaria" del Gobierno riojano "es la misma que de todos los gobiernos desde que está en vigor la Ley de Dependencia".

Así, ha relatado, "la Dependencia tiene una característica especial con respecto a otros servicios públicos, como es el copago por parte del usuario", de forma que "una persona que está en una residencia paga una cantidad por estar en esa residencia o por recibir un servicio".

De este modo, si bien "al inicio de año se presupuesta toda la cantidad que va a ser necesaria para aplicar a todos los servicios públicos derivados de la Dependencia, a final de año se obtienen los ingresos de lo que pagan cada uno de los usuarios".

"Esto hace que se genere una disponibilidad presupuestaria del Sistema de Dependencia a final de año que no se genera en otros servicios públicos", ha indicado.

A partir de ahí, "todos los gobiernos lo que hacen es utilizar esa disponibilidad para otras necesidades presupuestarias" y, en el caso de La Rioja, se ha mostrado "particularmente orgulloso" de haberlo dedicado, por ejemplo, a abonar las subidas salariales de los empleados públicos.

"Porque lo merecen, porque era su dinero y lo pudimos hacer gracias a esa capacidad de gestión financiera", ha finalizado.