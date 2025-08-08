PSOE dice que "mala gestión e ineficacia del PP provoca que obras de la margen derecha del río Najerilla estén paradas"

LOGROÑO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Nájera denuncia que el PP ha paralizado las obras de la margen derecha del río Najerilla demostrando de nuevo su mala gestión e ineficacia. Para los socialistas, "el río Najerilla es vital y se trata de un emblema e imagen de la ciudad de Nájera, por lo que siempre hemos apostado por realizar inversiones en él", ha señalado el secretario general del partido en la ciudad, Saúl Manzanares.

Así, en el año 2023, el PSOE, con Concha Andreu "gobernando la Comunidad Autónoma, y Jonás Olarte la Alcaldía, diseñaron y lograron financiación europea para recuperar y asegurar el espacio fluvial de una parte del tramo urbano (junto al puente) del río a su paso por la ciudad".

El objetivo "era generar un mayor espacio fluvial, fortaleciendo la margen con una escollera para garantizar el límite del cauce del río Najerilla de manera definitiva con el fin de procurar evitar nuevas erosiones en los taludes existentes", ha explicado el líder del PSOE de Nájera.

Manzanares no entiende cómo el PP, que tenía la financiación para realizar el proyecto, "lo ha aparcado y paralizado" pese a presentarlo públicamente en el mes de febrero del año 2025. Actualmente, el concejal del PSOE lamenta que no haya visos conocidos de reanudarse las obras y denuncia "la falta total de información del porqué no están las obras realizadas" dejando a los visitantes "una imagen pésima de un bonito y visitado espacio fluvial".

Ante esta "opacidad del PP", el PSOE de Nájera ha pedido la convocatoria urgente de una Comisión de Agricultura y Medio Ambiente en la que estén presentes los técnicos para dar las explicaciones pertinentes.

En paralelo, el PSOE en el Parlamento ha registrado varias preguntas para conocer cuándo estima el PP reanudar las obras y por qué este retraso en la ejecución del proyecto. Además, Manzanares ha recordado que "una de las enmiendas al Presupuesto General de La Rioja de 2025" era destinar "una partida de 350.000 euros para adecuar todas las orillas del río Najerilla a su paso por la ciudad" pero "el PP votó en contra".