PSOE dice que venta del solar del Lidl "deja al Ayuntamiento de Calahorra sin parcelas para desarrollar equipamientos"

LOGROÑO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra gobernado por el Partido Popular "continúa mermando el patrimonio malvendiendo el poco suelo municipal disponible". "Ahora le ha tocado al solar del LIDL, cuya pérdida deja a la Calahorra sin parcelas dotacionales para poder realizar y desarrollar futuros equipamientos necesarios para la ciudad", han afirmado.

La obtención de terrenos municipales "no está destinada a ser malvendidos para pagar proyectos faraónicos e improductivos como la Plaza de Toros, sino que deben ser usados para el beneficio de toda la ciudad a través del desarrollo de servicios públicos o de vivienda pública", han destacado desde el PSOE.

Y es que, "al igual que la venta del solar El Silo, la venta de esta parcela tampoco va a estar destinada a la construcción de vivienda asequible". Precisamente, en el solar de El Silo "se construirán viviendas a precios elevados, desoyendo la propuesta que el PSOE trasladó al pleno para destinar ese solar a la construcción de vivienda protegida a precios asequibles. Una propuesta rechazada con los votos del PP, VOX y la abstención de IU".

Es por ello que, "lejos de suponer una noticia positiva, la pérdida del patrimonio de suelo del Ayuntamiento es consecuencia de la mala gestión económica de Arceiz". La alcaldesa "necesita el dinero para llevar a cabo sus proyectos faraónicos e improductivos como la plaza de Toros, la compra del Convento del Carmen, o el fiestódromo en el aparcamiento de La Catedral".

Proyectos todos ellos que "en conjunto supusieron que, por primera vez, el Ayuntamiento de Calahorra incumpliera las reglas fiscales y tuviera que verse sometido a un plan de ajuste económico y financiero, y que tuviera que pedir un préstamo bancario para poder hacer frente a todas sus obligaciones".

Además, la venta de estos solares "provoca importantes obstáculos y dificultades a la ciudadanía. En El Silo, se pierden cientos de plazas de aparcamiento y espacio para el desarrollo de múltiples actividades".

Tal y como venimos advirtiendo, "en apenas tres años, el Ayuntamiento de Calahorra dirigido por Mónica Arceiz va a dilapidar todo el patrimonio municipal sin realizar ni un solo avance positivo para Calahorra, con proyectos tan importantes paralizados como el nuevo centro de formación profesional".

El objetivo del Ayuntamiento de Calahorra "durante la pasada legislatura fue construir en la parcela del LIDL un nuevo juzgado". Sin embargo, Arceiz ha decidido destinar a un nuevo juzgado parte de la parcela de la formación profesional, que fue adquirida para realizar íntegramente equipamientos educativos como un nuevo conservatorio de música (dado que el actual se queda pequeño).

Ahora, "ni tenemos juzgado, ni hay proyecto para ampliar el nuevo conservatorio y además quitan espacio al existente con el nuevo uso de la Ermita de la Concepción, y la construcción del nuevo centro de FP continúa paralizada", ha señalado el PSOE.

"Es por tanto la mala gestión financiera la que tiene como resultado esta pérdida de patrimonio. Ahora que ya no queda apenas nada por vender, ahora que el Partido Popular sigue empeñado en el gasto superfluo y las inversiones improductivas, el siguiente paso será un Ayuntamiento abocado a la ruina y sin capacidad de proporcionar a la ciudad más y mejores servicios públicos", ha concluido el PSOE.