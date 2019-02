PSOE enmienda Proyecto de Ley de Medidas Urgentes por presentarse "sin diálogo, sin debate y sin posibilidad de mejora"

Publicado 06/02/2019 12:23:04 CET

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la presidencia de La Rioja y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado que el PSOE registrará mañana la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes para el año 2019 por presentarlo "sin diálogo, sin debate y sin posibilidad de propuestas de mejora" por parte de los grupos de la Cámara, al tramitarse por el procedimiento de "urgencia y en lectura única".

Andreu, en rueda de prensa, ha explicado que "ya anunciamos que esta forma de proceder" del gobierno de Ceniceros, al presentar un Proyecto de Ley de medidas urgentes como "respuesta mohína" al rechazo por parte de la mayoría del Parlamento a sus Presupuestos, "no era la mejor forma de legislar pues denota una irresponsabilidad clara".

Por ese motivo y porque las "medidas tomadas en caliente no suelen traer buenas consecuencias", la portavoz socialista ha confirmado que mañana va a registrar la enmienda a la totalidad a este Proyecto de Ley de Medidas Urgentes que Ceniceros "se empeñó en presentar sin debate y a todo correr".

Para Andreu, "no se pueden decidir medidas de tanto peso económico y legislativo para las riojanas y riojanos, sin escuchar la opinión y propuestas de mejora del resto de la Cámara".

Por esta "falta de diálogo y de información", dado que el gobierno "no ha tenido a bien explicarnos cómo lo quiere hacer y por esta forma incorrecta de hacer leyes, presentaremos mañana mismo la enmienda a la totalidad", ha dicho.

La portavoz del PSOE en el Parlamento ha explicado que "no hemos recibido noticia alguna del gobierno para debatir o trabajar" este Proyecto de Ley. "Poco le debe interesar al gobierno el diálogo con el PSOE", ha criticado.

Andreu ha analizado también las cuatro medidas que presenta dicho Proyecto de Ley y que "no se presentaron elaboradas con proyecto y memoria económica detallada" y de las que dos de ellas "ni siquiera estaban reflejadas en los Presupuestos que Ceniceros retiró y no quiso ni debatir en pleno". Unas medidas "tan necesarias y urgentes para el PP, que ni siquiera se contemplaban en sus Presupuestos", ha ironizado. Las deducciones por nacimiento y la tarifa plana para autónomos "no figuraban en sus Presupuestos".

Respecto a las deducciones por nacimiento, Andreu ha señalado que "casualmente fueron una medida propuesta por el PSOE en 2017 y votada en contra por el PP y Ceniceros, que ahora se ha convertido en una medida urgente".

Y sobre la tarifa plana de autónomos "parece que no la habían previsto como correspondía y piden ahora que se adapte, cuando el propio gobierno puede habilitar una partida para los Presupuestos prorrogados", es, por tanto, "populismo".

De la rebaja de medio punto de los riojanos y riojanas que menos ingresan (los que ingresan 12.500 euros), Andreu ha señalado que "se trata de una medida que supondría un ahorro de 22 euros anuales, frente a los 6.500 euros que anualmente se ahorran los 2.000 riojanas y riojanos por el Impuesto de Patrimonio".

Y ya, por último, respecto de la medida urgente para educación gratuita de 0 a 3 años, Andreu ha señalado que para una medida de "este calado", se necesita de una "previsión financiera considerable, de una previsión de profesorado, y de un acuerdo con los ayuntamientos".

Por ese motivo, el Grupo Socialista registró el 17 de enero una Proposición de Ley de garantía de educación de primer ciclo de educación infantil que, "además, de llevar desarrollo económico, incluye un estudio de las necesidades para poder empezar a aplicar dicha ley de manera progresiva y con datos reales de las necesidades".

Para finalizar, Andreu ha dicho que "es responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista poner orden en este desgobierno de Ceniceros, impidiendo ocurrencias en algo tan importante para la sociedad riojana, como son las cuatro medidas incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes".