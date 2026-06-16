PSOE exige a Capellán aclarar si sus palabras sobre PAU "fueron instrucción, apelación emocional o para salir del paso"

Archivo - El diputado regional del PSOE, Daniel Carrillo. - PSOE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento de La Rioja para que el Gobierno regional explique "qué actuaciones ha llevado a cabo ante las quejas formuladas por estudiantes, familias y centros educativos por el examen de Matemáticas II de la PAU 2026".

El diputado regional Daniel Carrillo ha señalado que la respuesta pública de la UR "confirma que estas iniciativas son más necesarias que nunca, ya que la propia universidad ha recordado su autonomía y ha aclarado que no recibe instrucciones del Ejecutivo regional en sus funciones académicas".

Si la Universidad de La Rioja "no recibe instrucciones del Gobierno, Capellán tiene que explicar qué pretendía exactamente cuando pidió públicamente a los correctores que pensaran en los jóvenes que se juegan su futuro".

El diputado socialista ha asegurado que el presidente del Gobierno de La Rioja "no puede decir en los medios de comunicación que no puede haber una nota injusta de manera generalizada, y después no aclarar si su Ejecutivo ha activado algún mecanismo institucional, ha solicitado algún informe, ha realizado alguna comunicación formal o ha planteado alguna medida dentro de la Comisión Organizadora de la PAU".

Carrillo ha recordado que la propia Universidad de La Rioja ha explicado que la PAU "es una responsabilidad compartida entre el Gobierno regional y la Universidad, y que la Comisión Organizadora está presidida por el Gobierno de La Rioja". Por tanto, el Ejecutivo "no puede esconderse detrás de la autonomía universitaria".

Daniel CarrilLo ha explicado que el Grupo Socialista "ha registrado dos preguntas orales al Gobierno en las que reclamamos conocer qué medidas concretas va a adoptar el Ejecutivo riojano para evitar que se produzca una nota injusta de manera generalizada en el examen de Matemáticas II de la PAU".

También "queremos saber si las declaraciones de Capellán pidiendo a los correctores que piensen en los jóvenes que se juegan su futuro constituyen una orientación sobre la corrección del examen".

Además, el Grupo Socialista "ha presentado varias preguntas escritas para conocer cuántas quejas y reclamaciones ha recibido el Gobierno, qué centros educativos las han trasladado formalmente, si se ha solicitado la flexibilización de la corrección, si se ha pedido la revisión de los criterios de corrección, qué comunicaciones se han mantenido con la Universidad de La Rioja y qué mecanismos existen para evitar una nota injusta de manera generalizada".

Carrillo ha afirmado que, además, "hemos registrado una solicitud de información para obtener copia íntegra de todos los informes, comunicaciones, actas, instrucciones, orientaciones, correos electrónicos o cualquier otra documentación remitida, recibida o elaborada por el Gobierno de La Rioja en relación con las quejas sobre el examen de Matemáticas".

"No cuestionamos a la Universidad, ni a los correctores", ha añadido el diputado socialista, "lo que queremos es, precisamente por respeto a su autonomía y a su trabajo, saber si el Gobierno ha actuado por los cauces formales, o si Capellán se limitó a lanzar una frase emocional sin consecuencias".

El alumnado riojano "merece certezas, no declaraciones ambiguas; merece garantías, y merece que el Gobierno explique qué ha hecho realmente ante una situación que ha generado preocupación entre estudiantes, familias y centros educativos".