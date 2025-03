El PSOE exige "diligencia" municipal ante "retraso" en instalar cargadores de vehículos eléctricos en Logroño

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido este jueves "diligencia" al equipo de Gobierno local en la instalación de la nueva red de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Una iniciativa en la que alertan de "retraso", al tiempo que advierten de que "el plazo del contrato" para su colocación acaba "en tres meses".

Como ha explicado en rueda de prensa el concejal socialista Álvaro Foncea, "en marzo de 2023, el anterior equipo de Gobierno desarrolla la estrategia de movilidad en la que se definen las estrategias o los puntos o las acciones para llevar a cabo la instalación de puntos de suministro para coches eléctricos en la ciudad de Logroño".

En mayo de 2023, ha continuado, "el equipo de Gobierno socialista licita la concesión de espacio público para la instalación de estos puntos de recarga", con un pliego "en el que se detalla que tendrá que haber un mínimo de 81 puntos con 16 estaciones".

El contrato se adjudicó y firmó en diciembre de 2023, momento en el que "el alcalde Conrado Escobar hace un anuncio diciendo que en ocho meses desde la firma de ese contrato, es decir, en verano de 2024, los primeros cargadores de vehículos eléctricos estarían funcionando en Logroño y que en 18 meses, en la primavera de este 2025, estará la instalación completa".

A ello ha sumado Foncea que "en octubre de 2024, esta vez dos concejales del equipo del Gobierno, Íñigo López-Araquistain y Ángel Andrés, anuncian la instalación de tres puntos de carga en General Urrutia, para lo que hacen una rueda de prensa en la que aparecen con un punto de recarga en General Urrutia".

"Pero ahora estamos en marzo de 2025, 15 meses después de la firma del contrato, y nos encontramos que en este punto que anunciaron no se encuentra actualmente ningún punto de recarga. Y no es que no se encuentren en este sitio, sino que no hay ningún punto de recarga en espacio público en toda la ciudad de Logroño", ha lamentado el edil socialista.

En sus palabras, "van a tener tres meses, hasta el 7 de junio, para el cumplimiento de la instalación completa de los 145 puntos de recarga comprometidos con la empresa para instalar en el espacio público de Logroño, pero a día de hoy, hay cero instalados".

Foncea ha añadido que "no nos han dado razones" para esta situación, "lo que sí que vemos es que la empresa ha ido solicitando licencias fuera de los plazos que le correspondían y también desde el Ayuntamiento se están llevando ciertos retrasos en el otorgamiento de estas licencias, pero la realidad es que, a día de hoy, no hay ningún punto de recarga eléctrica instalado".

"Esto nos lleva a dos conclusiones. Por un lado, que el alcalde ha vuelto a incumplir con su palabra en el anuncio de adjudicación del contrato. Y por otra parte, a que nos vemos abocados a que termine el plazo del contrato y nos hayan instalado los 145 puntos de recarga, con lo que puede haber complicaciones. Por todo ello, le exigimos al equipo de Gobierno que sea diligente y que haga todo lo posible por cumplir con lo establecido en el contrato", ha concluido.