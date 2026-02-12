PSOE exige a Educación "que planifique el desarrollo de la FP y deje de perjudicar al alumnado riojano"

El secretario de Educación de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Félix Alonso. - PSOE

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Félix Alonso, ha asegurado que "pese a que ayer el consejero de Educación se vanagloriaba en el Pleno del éxito de la Formación Profesional en nuestra Comunidad en esta legislatura, la realidad le desmiente". Y es que, en estos casi tres años, el Gobierno de Capellán "ha paralizado el desarrollo de la FP, no ha efectuado inversión pública alguna y no está planificando".

Todo esto, "lastra el futuro de la FP". Alonso ha dicho que la Formación Profesional "ha sufrido en esta legislatura un desmantelamiento del personal y de los programas de orientación". Así, "han desaparecido el programa Conoce tu profesión o la plataforma informática de orientación de FP, que buscaban ayudar en el proceso de toma de decisiones vocacionales".

Tampoco "se ha desarrollado el mandato de la Ley de FP que obliga a que los centros educativos cuenten con servicios de orientación profesional, no solo para el alumnado de FP, sino para cualquier ciudadano que quiera seguir formándose a lo largo de su vida".

Félix Alonso ha recordado que durante la pasada legislatura "se produjeron avances históricos en la Formación Profesional en La Rioja y se dejaron preparados los proyectos de los centros integrados de Lardero y Calahorra".

Frente a todo esto, "la realidad es que desde la llegada al Gobierno del PP no se ha desarrollado ni una sola nueva instalación pública". La Consejería que dirige Alberto Galiana "no está planificando el futuro, y esto es muy preocupante".

Alonso ha alertado de que con la bajada de ratio que plantea la Ley, La Rioja dejaría de ofertar alrededor de 1.000 plazas de FP". A esto, "debemos añadir que los centros públicos están saturados y no pueden crecer más sin inversiones ni planificación".

El responsable de educación de la CER ha señalado, además, que este Gobierno "está apostando por la FP concertada y está acometiendo una privatización encubierta del servicio". Esto se comprueba observando que "en estos tres años se han creado 16 unidades en centros públicos frente a las 30 creadas en centros concertados", ha concluido Alonso.

Y junto a todo esto, Félix Alonso ha reprochado al Gobierno del PP que "seamos la única comunidad autónoma que no ha aprobado una normativa al amparo de la Ley estatal". Aquí, "seguimos funcionando con instrucciones anuales que cambian cada curso, generando inseguridad en los centros, el profesorado y el alumnado".

Félix Alonso ha exigido a Alberto Galiana que invierta y planifique de forma urgente nuevas instalaciones públicas de FP y que frene la deriva privatizadora de esta etapa educativa". También, "que desarrolle de una vez la Ley de FP con una normativa autonómica estable, y que, para el envío del alumnado a las estancias formativas en empresas no se exijan más requisitos que los mencionados en la Ley y no seguir perjudicando al alumnado de Formación Profesional en La Rioja".