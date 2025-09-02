El PSOE exige a Escobar un mayor esfuerzo para mejorar la oferta de plazas de ludoteca en verano

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista exige a Conrado Escobar un mayor esfuerzo para mejorar la oferta de plazas de ludoteca en verano ya que "hay barrios y turnos con sobredemanda" donde "las listas de espera son cada vez más largas" con "300 familias" que se ha quedado fuera de este servicio este verano.

Así lo ha pedido la concejala socialista María Marrodán en una rueda de prensa celebrada este martes donde ha denunciado que el Equipo de Gobierno de Conrado Escobar "ha renunciado a solicitar las ayudas del Plan Corresponsables del Gobierno de España", un programa "diseñado precisamente para reforzar políticas de conciliación como las ludotecas municipales".

De esta forma, Escobar "ha dejado escapar recursos estatales que podrían haber permitido mejorar este servicio mientras las familias hacen cola para entrar en una ludoteca", ha criticado Marrodán.

La edil ha puesto de manifiesto cómo "bajo el actual Gobierno del Partido Popular, la oferta apenas ha variado" ya que solo han aumentado "74 plazas", mientras que con el PSOE al frente de la ciudad, hubo un incremento de "370 plazas".

"El contraste es evidente, desde que el PP gobierna, lo único que ha habido es un mantenimiento de cifras, sin cambios de fondo", ha subrayado.

Asimismo, la concejala del PSOE ha recordado que en la etapa socialista "no se trató solo de aumentar la oferta", también "se incorporaron monitores especializados para atender a niños con discapacidad" y "se amplió la red de actividades con la incorporación del Parque Infantil de Tráfico".

Por ello, Marrodán ha exigido a Escobar "un esfuerzo mayor" y ha informado de que en el Pleno de esta semana, el PSOE propondrá la elaboración "de un informe detallado con los datos de solicitudes, plazas adjudicadas y listas de espera de los últimos años", un "plan de refuerzo selectivo" ampliando grupos "donde la demanda es mayor".

E incluso, ha dicho para finalizar, adaptando "nuevos espacios municipales y reforzando el personal", así como "aprovechar todas las vías de financiación disponibles" como las ayudas del Plan Corresponsables.