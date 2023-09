El PSOE exige al Gobierno que agilice la adquisición de suelo industrial para ofrecer precios competitivos a empresas

En tres meses "todavía no ha hecho nada" a pesar de que el Ministerio ha otorgado "más de 20 millones" para la adquisición de las parcelas



LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista, José Ángel Lacalzada, ha desvelado que el Ministerio de Transportes ya ha ingresado la subvención nominativa de más de 20,5 millones de euros para la adquisición de las parcelas de los polígonos industriales de 'El Recuenco' y 'La Senda' y pide al nuevo Gobierno riojano "que agilice la adquisición de suelo industrial" porque "a día de hoy no ha hecho nada".

José Ángel Lacalzada ha asegurado que la ministra de Transportes firmó el pasado 21 de junio esta resolución y, a día de hoy, "ya está ingresado pero el Gobierno riojano parece que lo oculta, ni siquiera ha tratado este asunto. Igual no quiere el dinero".

Como ha explicado el diputado regional, este jueves en sesión plenaria preguntará al Gobierno sobre este asunto a la vez que asegura que el actual presidente del Ejecutivo riojano "miente sobre la herencia recibida en materia de suelo industrial". "Lo que es verdad es que en estos tres meses no han hecho nada en los polígonos industriales de 'El Recuenco' en Calahorra y 'La Senda' en Alfaro". Desde el GPS también han registrado una PNL que se debatirá en la sesión de mañana.

El diputado socialista recuerda que "Concha Andreu -expresidenta riojana- alcanzó un acuerdo con el Gobierno de España el pasado febrero de 2022 para revitalizar ambos polígonos". Para ello se otorgaron 7,6 millones de euros, 5,2 para La Senda y 2,4 millones para El Recuenco".

SUELO INDUSTRIAL A 35 EUROS METRO CUADRADO

"Gracias al trabajo de anterior Ejecutivo, el Gobierno riojano está en disposición de poder ofertar suelo industrial a 35 euros el metro cuadrado, un precio competitivo y en igualdad de condiciones de otras ccaa". Por eso es "necesario y urgente que el nuevo Gobierno adquiera al SEPES el suelo industrial de ambos polígonos".

"Para ello ya contaba con 52,3 millones del Gobierno riojano -a través de la ADER- pero ahora también con estos más de 20,5 millones del Ministerio de Transportes".

Se trata de "desbloquear el suelo industrial a precio competitivo porque ya hay muchas empresas interesadas. No tiene excusas el Gobierno del PP porque no vamos a consentir que diga que no hay nada, es todo falso".

Con respecto a la resolución de subvención, Lacalzada explica que las condiciones del Ministerio son dos. Por un lado, saber que el plazo máximo para la formalización de adquisición del suelo termina el 31 de diciembre de 2024 y, por otro, que se cumpla la implantación de -al menos- el 20 por ciento de la superficie total con actividad industrial antes del 31 de diciembre de 2026.

Por tanto, "el Gobierno de La Rioja tiene que comprar los terrenos industriales, para lo que ya tiene presupuesto y dinero ingresado. Tenemos el dinero, por parte del Gobierno de La Rioja y por parte del Gobierno de España, pero siguen sin hacer nada. Otra vez el PP está abandonando el suelo industrial pero el PSOE seguirá trabajando por La Rioja y por el empleo para que vengan nuevas empresas a la comunidad".

"SI NO SE CUMPLE, HAY QUE DEVOLVER EL DINERO"

Además, el exconsejero riojano advierte "si no se cumple, deberán devolver el dinero al tesoro público. Por eso es necesario y urgente que el Gobierno de Capellán se ponga por fin a trabajar y realice la adquisición del suelo a SEPES, es una oportunidad histórica para poner el suelo a 35 euros metro cuadrado".

"Todo lo que no sea avanzar, irá en contra de los intereses de La Rioja". Además, ha recordado, "el Gobierno de Andreu ya compró 15 parcelas al Gobierno de España para la instalación del Centro Nacional del Envase y el Embalaje de Calahorra, algo de lo que tampoco tenemos información y hay muchas empresas interesadas, pedimos al Gobierno que agilice el trámite para la adquisición del suelo industrial de ambos polígonos".