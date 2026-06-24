El PSOE exige "soluciones" ante las elevadas temperaturas que se producen en el Centro de Salud Mental de Albelda

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Miguel González de Legarra, ha criticado que "un año más, y como consecuencia del abandono al que el Gobierno regional somete a este centro, se están registrando temperaturas que rozan los 40 grados en varias dependencias del Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua".

Estamos ante un centro "dependiente del Servicio Riojano de Salud, en el que estas temperaturas ponen en grave riesgo la salud y el bienestar de los pacientes, y afectan a las condiciones laborales de los trabajadores".

Especialmente "nos preocupa el área de gerontología donde se encuentran las personas mayores, las más vulnerables ante el calor extremo". Esta situación, ha dicho el diputado socialista, "no es nueva, ya que se repite en los últimos veranos".

Las altas temperaturas, insoportables para cualquier persona, "resultan especialmente peligrosas para los pacientes con problemas de salud mental, en quienes el calor extremo puede desencadenar reacciones imprevisibles y agravar su estado".

Los trabajadores, por su parte, "no solo sufren las consecuencias físicas de estas condiciones extremas, sino que también deben gestionar la creciente agitación de los pacientes, lo que incrementa su carga emocional y pone en riesgo su propia salud".

González de Legarra ha señalado que familiares y trabajadores "han denunciado estas altas temperaturas en el centro de forma reiterada ante el Gobierno de La Rioja, exigiendo las inversiones necesarias para dotar al centro de un sistema de climatización adecuado".

Sin embargo, la respuesta de los responsables del SERIS y del Ejecutivo regional ha sido, hasta ahora, "una indiferencia que no podemos aceptar". Por eso, "exigimos soluciones de forma urgente porque, un año más, estamos ante una situación inadmisible". Ya el año pasado, ha explicado el diputado socialista, "propusimos la recuperación e instalación inmediata de aparatos de refrigeración tipo "pingüino" que resuelvan este abandono por parte del Gobierno".

Además, "planteamos enmiendas en los presupuestos regionales para el presente ejercicio, enmiendas que la mayoría del PP rechazó". Ante la inacción del Ejecutivo y del SERIS "lo que queremos es que se tomen medidas estructurales que eviten temperaturas extremas en este Centro de Salud Mental".