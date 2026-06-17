El PSOE de Fuenmayor critica "el elevado precio" de la ludoteca para este verano

LOGROÑO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Fuenmayor critica "el precio tan elevado que ha establecido el Equipo de Gobierno para ludoteca de este verano".

La portavoz socialista, Coral Pérez, ha asegurado que las tarifas "son excesivas, por lo que un importante número de familias no podrán hacer uso del servicio y poder conciliar". Además, "no entendemos que se hayan aprobado unas tarifas que se sitúan entre las más elevadas para un servicio que debe tener una clara vocación social".

Pérez ha recordado que la conciliación "no tiene que ser un privilegio al alcance de quienes pueden pagarlo, ya que es un servicio esencial y prioritario para las familias que trabajan durante el verano". Cada euro que se encarece este servicio "supone una barrera para familias que necesitan apoyo durante estos meses".

La portavoz socialista ha dicho, además, que otros ayuntamientos "cobran unos precios simbólicos, por lo que pedimos al Gobierno Municipal que tome ejemplo y reconsidere las tarifas para un servicio que tiene como objetivo el bienestar de los niños y niñas y el derecho de las familias a conciliar".

Y es que, "mientras en Murillo de Río Leza el precio es de 5 euros semanales, o en Ventosa de 7,5 euros semanales, en Fuenmayor esa cifra se dispara hasta los 40 euros semanales".

Las administraciones "deben decidir cuáles son sus prioridades, y mientras para otras actividades festivas o lúdicas nunca parece faltar financiación, se exige un esfuerzo económico importante a las familias para acceder a un servicio esencial con unos precios excesivos". Esas familias "necesitan compromiso político, y no unas tarifas tan elevadas".

Coral Pérez ha afeado, además, "la tardanza del Equipo de Gobierno en publicar la convocatoria para la ludoteca, que aparece hoy en el Boletín Oficial de La Rioja, cuando se abre el próximo día 25". Esta "falta de previsión y planificación ha generado malestar entre las familias", ha añadido la portavoz socialista.

Desde el Grupo Municipal Socialista "seguiremos trabajando para hacer de nuestra localidad un lugar más justo y equitativo en el que los servicios públicos estén al alcance de todos".