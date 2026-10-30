LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Haro abandona el pleno extraordinario ante la falta de transparencia sobre la privatización del agua. "Denunciamos la falta de información por parte del equipo de Gobierno, la ausencia de diálogo con los trabajadores y los obstáculos que impidieron a parte de la ciudadanía acceder a la sesión plenaria".

Desde el PSOE de Haro "decidimos abandonar el pleno extraordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento ante la falta de transparencia del equipo de Gobierno en relación con la privatización del servicio municipal de aguas, así como por la ausencia de diálogo con los agentes sociales, los sindicatos y los trabajadores afectados".

Critican que "pese a la importancia de los dos primeros puntos del orden del día, directamente relacionados con la privatización del servicio municipal del agua, se nos volvió a impedir acceder a la información necesaria para ejercer nuestra labor como representantes públicos".

Una situación, indican desde el PSOE, "que consideramos inaceptable, especialmente cuando hablamos de una decisión que afecta directamente a la gestión de un servicio público esencial para nuestra ciudad".

"Entendemos que esta forma de proceder demuestra una preocupante falta de transparencia y una manera de gobernar que limita nuestra capacidad de fiscalización y dificulta que podamos ofrecer a la ciudadanía toda la información que merece conocer sobre el futuro del servicio municipal de aguas".

Durante esta legislatura, prosiguen, "han dejado que el servicio empeore, sin darle los recursos que necesita y sin presentar ninguna solución. Y eso a pesar de que les hemos propuesto varias alternativas, como la tercera convocatoria del PERTE para mejorar la digitalización del ciclo del agua, que permitía financiar el 100 % del coste".

También critican "la falta de diálogo del equipo de Gobierno con los agentes sociales y los sindicatos, así como su indiferencia ante la participación ciudadana. A ello se sumó el trato que han recibido los trabajadores del servicio municipal de aguas durante esta legislatura, una situación ante la que no podemos permanecer impasibles".

"IMPEDIMENTOS PARA QUE LA CIUDADANÍA PUDIERA ACCEDER AL PLENO"

A esta falta de transparencia "se sumó lo ocurrido en el acceso al salón de plenos. Comprobamos que el salón se abrió al público prácticamente una hora antes de lo habitual y que sus distintos espacios estaban ocupados por personas que, según denunciamos, habían sido convocadas por el propio equipo de Gobierno para asistir a la sesión".

Esta situación "impidió que parte de las personas que se encontraban concentradas pudieran acceder al pleno y seguir el desarrollo de una sesión en la que se abordaban cuestiones de especial relevancia para el futuro de Haro".

"Consideramos especialmente grave que, mientras se debatía el futuro de un servicio público esencial, se produjeran circunstancias que dificultaron la participación de vecinos y vecinas que querían estar presentes y conocer de primera mano las decisiones que se tomaban en su Ayuntamiento".

La ciudadanía tiene derecho a participar, a informarse y a conocer qué decisiones se están tomando sobre el agua de Haro. "No entendemos que un asunto de esta importancia se abordara sin la transparencia, el diálogo y la participación que merece".

Ante esta situación, "decidimos abandonar el pleno en solidaridad con los trabajadores del servicio municipal de aguas y por responsabilidad con nuestros cargos públicos".