El PSOE de Haro asegura que el PP "pierde fondos europeos y encarece proyectos"

LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Haro valora "positivamente" que "por fin" el Gobierno de La Rioja haya autorizado el gasto para licitar las obras del futuro Centro de Día y Centro de Participación Activa de nuestra ciudad.

"Se trata de una infraestructura imprescindible para Haro y su comarca, pero este anuncio no puede ocultar una realidad evidente: el Partido Popular llega dos años tarde a un proyecto que ya dejamos planificado, con la parcela cedida y el proyecto redactado durante la pasada legislatura".

Para el PSOE "lo que hoy vende el Gobierno de Gonzalo Capellán como un gran logro no es más que el inicio de un procedimiento administrativo que debería haberse puesto en marcha hace mucho tiempo. Han pasado más de dos años desde el cambio de Gobierno y, mientras tanto, las personas mayores de Haro han seguido esperando unas instalaciones modernas y adaptadas a sus necesidades".

Pero el "retraso" no ha sido la única consecuencia "de la mala gestión del Partido Popular. También ha supuesto perder una oportunidad histórica para financiar esta infraestructura con fondos europeos. El Gobierno de La Rioja dejó escapar 6,9 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una financiación que el anterior Ejecutivo había previsto para hacer realidad este proyecto y que habría permitido reducir notablemente el coste que ahora tendrán que asumir las arcas públicas riojanas".

A ello se suma un importante incremento del presupuesto. El proyecto pasó de los cerca de 7,8 millones de euros anunciados inicialmente a los casi 8,9 millones aprobados ahora, más de un millón de euros de sobrecoste mientras el Gobierno regional permanecía paralizado.

"El retraso, además de perjudicar a los usuarios, también acaba costando más dinero a todos los riojanos".

"Resulta especialmente llamativo que el Partido Popular intente apropiarse de un proyecto que encontró completamente encaminado. Fue el Gobierno de Concha Andreu quien impulsó esta infraestructura, redactó el proyecto, acordó la cesión de la parcela con el Ayuntamiento de Haro y dejó preparada la financiación para su ejecución. Sin embargo, durante estos dos años el Ejecutivo de Gonzalo Capellán ha sido incapaz de materializar ese trabajo previo y únicamente ha acumulado retrasos".

Desde el PSOE de Haro "siempre hemos defendido la necesidad de este centro porque creemos en unos servicios públicos fuertes y en una atención digna para nuestros mayores. Precisamente por eso exigimos al Gobierno de La Rioja que abandone la propaganda y se centre en gestionar. Haro no necesita más anuncios, fotografías ni titulares; necesita que las máquinas entren cuanto antes, que las obras comiencen sin más demoras y que este centro sea una realidad en el menor tiempo posible".

Las personas mayores de Haro y sus familias "merecen hechos, no campañas de autobombo. Después de dos años de retrasos, de la pérdida de fondos europeos y de un importante incremento del coste del proyecto, el Gobierno del Partido Popular tiene la obligación de dejar de buscar rédito político y empezar a ofrecer resultados. Porque lo verdaderamente importante no es quién se hace la foto, sino cuándo podrán disfrutar los jarreros y jarreras de un servicio que lleva demasiado tiempo esperando".