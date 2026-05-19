El PSOE insta al Gobierno de Logroño "a solucionar de forma urgente" problemas de cierre de nuevos contenedores grises

Archivo - Isla de contenedores en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha instado este martes "al Gobierno local del alcalde Conrado Escobar a solucionar de forma urgente los problemas de cierre de los nuevos contenedores de color gris ante las múltiples quejas vecinales, ya que muchos de ellos no cierran bien y permanecen abiertos".

Y es que, como señalan los socialistas en una nota, "además de la incomodidad que conlleva su apertura, puesto que requiere un esfuerzo mayor para conseguirlo, es evidente que tener los contenedores de fracción resto, para residuos que no pueden reciclarse ni compostarse, al descubierto conlleva problemas de malos olores y de salubridad pública".

"Más ahora que en los próximos días se acerca un subidón térmico que nos llevará hasta los 36 grados", advierten desde el Grupo Municipal del PSOE.

En este sentido, suman "las numerosas quejas vecinales indican que el actual equipo de Gobierno del PP no está llevando a cabo correctamente su labor de sustitución de los elementos deteriorados en los contenedores: sirgas, amortiguadores, gomas, adhesivos y otras piezas de uso...", añadiendo que "evidentemente, los contenedores no se están instalando en la ciudad en perfecto estado de funcionamiento".

El PSOE, por todo ello, insta "a Escobar a que se realice una inspección de todos aquellos elementos reinstalados y se compruebe su cierre".

Algo necesario "para alcanzar la eficiencia económica, responsabilidad ambiental y mejora de un elemento indispensable en este servicio público para facilitar la logística municipal de recogida, así como garantizar el mantenimiento y uso correcto de los contenedores de basura para la mejora de la estética y la habitabilidad de las calles de Logroño".

"Es necesaria una actuación urgente no sólo para evitar que los residuos queden expuestos al aire libre sino para frenar la propagación de enfermedades infecciosas, reducir los malos olores en la ciudad y evitar las plagas de insectos o roedores en Logroño", concluyen los socialistas municipales.