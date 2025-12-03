El PSOE lamenta "el desplome" en la ejecución del presupuesto de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Logroño

Iván Reinares, concejal del PSOE en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Iván Reinares ha lamentado este miércoles que el Ayuntamiento de Logroño "no está ejecutando el presupuesto de Servicios Sociales, y todo en un momento en el que este tipo de respuestas instituciones son especialmente necesarias". Y esta falta de gestión "tiene consecuencias directas para miles de personas".

En rueda de prensa, Reinares ha explicado que a estas alturas del año "la ejecución del presupuesto de Servicios Sociales se sitúa en un 67%, es decir, que uno de cada tres euros destinados a ayudar a las personas no se está utilizando".

Y hay un dato "todavía más grave", ha añadido el concejal socialista, como es que "el importe total ejecutado en 2025 es el más bajo desde 2019". Y, como ha consideraddo, "no es por la falta de recursos, sino por falta de gestión".

Reinares ha ensalzado "enorme trabajo de las trabajadoras y trabajadores sociales, educadoras, equipos administrativos o centros municipales, lo que contrasta con una gestión del Ejecutivo local desorganizada y sin planificación".

Ha asegurado, por otro lado, que "una parte muy relevante de la no ejecución de Servicios Sociales en 2025 está directamente vinculada a los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el propio Gobierno municipal".

Algo que significa que "casi un tercio de lo que Servicios Sociales no ha podido ejecutar se debe a que el Ayuntamiento ha congelado esos créditos al verse obligado a aprobar el Plan de Gestión Municipal 2025 porque el Presupuesto del presente ejercicio nació desequilibrado y vulneraba la Ley de Haciendas Locales".

Reinares ha destacado que "hemos pasado de ejecutar entre el 90% y el 124% del presupuesto de Servicios Sociales en la pasada legislatura, a quedarnos en el 67%".

Y todo, ha insistido el concejal socialista, "en un momento en el que los últimos datos de tasa AROPE indican que cada vez hay más personas con dificultades para cubrir necesidades básicas, acceder a una vivienda o mantener condiciones de vida dignas".

Por eso, el Grupo Socialista ha exigido al equipo de Gobierno municipal "explicaciones públicas sobre este desplome de la ejecución, un plan inmediato para reforzar la gestión del área de Servicios Sociales y un compromiso real con los programas sociales y las entidades que trabajan con el Ayuntamiento".