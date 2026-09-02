PSOE Logroño solicita la confirmación pública de las nuevas condiciones de los aparcabicis cubiertos cicLOpark

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LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha solicitado este miércoles al Gobierno de Escobar que "haga pública las nuevas condiciones del servicio de aparcabicis cubiertos cicLOpark y publique las fechas en la que se pondrá en marcha la nueva fase de este servicio público".

En un comunicado, la formación recuerda que "este pasado lunes 31 de agosto finalizaba el servicio de aparcabicis cubiertos cicLOpark", señalando que "las personas usuarias fueron notificadas para proceder a retirar sus bicicletas con esa fecha límite".

A lo largo de los dos meses anteriores, e"l Grupo Municipal Socialista ha ido solicitando información al Gobierno de Escobar para ver cómo se iba a realizar la renovación del contrato, obteniendo informaciones vagas como respuesta".

Ayer, "durante la Comisión Informativa de Urbanismo, el concejal responsable del servicio, Angel Andrés, trasladó a petición del PSOE la información de que los usuarios del sistema hasta el 31 de agosto han finalizado su autorización".

A partir de ahora se abrirá un nuevo proceso de inscripción para toda la ciudadanía en la que los beneficiarios del sistema tendrán que inscribirse de nuevo, ante lo que critican que "el concejal no aclaró las fechas exactas del proceso, por lo que le solicitamos que publicite de forma clara la nueva convocatoria".

Añaden que "la tarifa anual pasará de 16 a 30 euros al año, mientras que la mensual pasará de 1,4 a 2,5 euros por mes; el plazo otorgado para la limpieza y puesta a punto, salvo imprevistos, es de diez días, desde el 1 de septiembre, tras ese periodo el servicio volverá a entrar en funcionamiento".

Recuerdan por último los socialistas que "el sistema de aparcabicis cubiertos de cicLOpark cuenta con una capacidad para 540 bicicletas repartidas en 36 iglús ubicados en distintos emplazamientos de la ciudad de Logroño".