PSOE Nájera propone inversiones y reforzar el presupuesto municipal "para terminar con el abandono" de la localidad - PSOE NÁJERA

LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha alertado de que, un verano más, "los turistas que visitan Nájera se encuentran una imagen vergonzosa de varios de los atractivos turísticos de la ciudad. Y todo, como consecuencia del abandono del Equipo de Gobierno de Jorge Salaverri a estas zonas y su nulo interés por la promoción del municipio".

"Las Cuevas, qué son uno de los principales reclamos turísticos de Nájera, continúan cerradas desde septiembre de 2024. Y, lo más grave, es que no hay previsión real de reapertura. Además, este espacio de Las Cuevas, junto con la zona del Alcázar y la del Castillo, se encuentran sin desbrozar desde hace mucho tiempo", afirman los socialistas.

Otra situación "preocupante" la encontramos en los parques, jardines y riberas del Najerilla, que están "completamente abandonados y con un color amarillento". A esto, hay que sumarle que muchos solares "continúan sin limpiar, inclumpliendo la ordenanza municipal".

Por otra parte, los residuos voluminosos continúan fuera de los contenedores durante días y las calles y plazas del municipio están en un estado bochornoso.

De hecho, existen varias zonas de contenedores abandonadas, como los de Avenida de La Sierra, una ubicación próxima a viviendas y dónde se encuentra el Cementerio Municipal, un tanatorio, los campos de fútbol y varios centros sociales como el Centro de Atención Diurna "La Sierra" de Asprodema y la oficina de la Cruz Roja.

"Frente a esta absoluta desidia y falta de gestión del Partido Popular", el PSOE de Nájera propone "realizar las inversiones necesarias para adecentar y limpiar nuestra ciudad. También, planteamos crear un presupuesto anual y plurianual para limpiar El Castillo, La Calavera y Malpica".

"Los najerinos no pueden soportar más el abandono de un alcalde y de un Equipo de Gobierno que no creen en Nájera ni en las posibilidades turísticas que ofrece nuestra ciudad", finalizan los socialistas.