El PSOE pedirá en el Parlamento la puesta en marcha de un 'billete único' para el transporte en autobús de los riojanos

El diputado regional socialista, Jesús María García. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja pedirá al Gobierno regional, a través de una PNL en el Parlamento, que realice las gestiones necesarias con el Ayuntamiento de Logroño y aquellas otras administraciones locales con transporte público en sus municipios para poner en marcha en la comunidad autónoma un 'billete único' para el transporte en autobús.

Un 'billete único' que incluya el transporte urbano del municipio, el transporte rural, el transporte interurbano -que ahora mismo cuenta con 14 líneas- y también el metropolitano que une a Logroño con su área de influencia para "facilitar su uso" a los usuarios.

Así lo ha anunciado el diputado regional socialista, Jesús María García, quien considera que esta iniciativa "mejorará el transporte de viajeros en La Rioja". En los últimos años, explica, este servicio ha aumentado por el aumento y adecuación de frecuencias, la tarifación más económica y la mayor concienciación del ciudadano del uso del transporte público para reducir su impacto en el medioambiente.

NUEVA PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO

Por eso hay que trabajar en una nueva planificación del servicio con medidas que faciliten el uso del transporte público y lo hacen ahora -ha dicho García- porque es el "momento justo" ya que las concesiones administrativas que el Gobierno tiene en marcha con empresas privadas van a ir caducando hasta 2028 y se van a tener que renovar.

Como ha destacado, lo primero que piden al Ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán es un estudio de las necesidades de la población; de los estudiantes, de los usuarios que se encuentran en cabeceras de comarcas, de los trabajadores que tienen que acudir a sus centros laborales, de aquellos que necesitan atención sanitaria fuera de sus municipios o de aquellas personas que se trasladan a otros lugares por cuestiones lúdicas o comerciales.

También piden otro estudio, con agentes sociales y entidades sociales, para establecer un nuevo mapa concesional, aprovechando también la caducidad de las adjudicaciones. "Es buen momento para desarrollarlo para mejorar frecuencias, por ejemplo, o para utilizar el transporte público de forma más efectiva y barata".

"Se trata de avanzar hacia un nuevo marco que asegure una adecuada interconexión de los actuales sistemas entre sí, al mismo tiempo que se busca una ordenación y mejora de las frecuencias actuales entre los ayuntamientos riojanos", ha finalizado García.