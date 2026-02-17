El PSOE pide explicaciones por el "incremento en fraude de ley" de sueldos en la Fundación para la Transformación

El diputado socialista Miguel González de Legarra - PSOE

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Socialista Miguel González de Legarra ha pedido hoy explicaciones al Gobierno de La Rioja por el "incremento en fraude de ley" de los sueldos de dos responsables de la Fundación para la Transformación.

González de Legarra ha ofrecido una rueda de prensa "con una mezcla de indignación y preocupación", según ha dicho, por algo que ha calificado de "grave" tanto "desde el punto de vista administrativo como ético, político e incluso presupuestario".

La ley de Presupuestos, ha explicado, "limita claramente los incrementos salariales para todos los empleados públicos, incluidos los de todos los trabajadores del sector público".

"Sin embargo", ha añadido, "en la Fundación para la Transformación de La Rioja hemos podido comprobar que en 2024 se aplicaron subidas salariales que la ley no permite".

En concreto, ha relatado, "la Ley de Presupuestos de La Rioja para el 2024 establecía con claridad que en ningún caso se pueden aplicar incrementos salariales superiores a los fijados por el Estado, que para ese año quedaron establecidos en un dos por ciento".

Sin embargo, ha indicado, el responsable de proyectos y el responsable jurídico de la Fundación para la Transformación tuvieron incrementos del 29 y el veinte por ciento.

Así, el primero pasó de cobrar 30.726,78 euros en el mes de enero a 39.701,15 euros en junio, un incremento de 8.974,37 euros; y el segundo de la misma cantidad a 36.716 en el mes de junio, un incremento de 5.989,22.

La Ley de presupuestos de la Rioja, ha relatado, "es muy clara en su artículo 54 cuando establece que cualquier modificación de las retribuciones del personal laboral y no funcionario del sector público requiere informes preceptivos".

Por tanto, se ha preguntado "cómo se justifican estos incrementos tan desproporcionados; dónde están los informes que avalen estos incrementos; quién los pidió; quién los firmó; quién autorizó estas exageradas subidas salariales".

"Pero hay algo más", ha sumado, "porque estas subidas salariales tampoco estaban contempladas en el presupuesto de la propia fundación".

Hasta ese momento, ha indicado, había "coherencia interna" y "una mínima equidad" en los sueldos de la Fundación, "pero a partir del mes de junio desaparece absolutamente" con las contrataciones de Manuel Amutio y Francisco Burgos.

Ha recordado, a este respecto, que son las personas sobre las que este partido ya alertó de que habían accedido "a través de procesos irregulares que se realizaron sin convocatoria pública, sin concurrencia y, además, en el caso concreto de Francisco Burgos con una relación laboral previa directa con el director gerente Arturo Colina".