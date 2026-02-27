PSOE pide a Gobierno regional "planificar y regular" viviendas de uso turístico para evitar "crecimiento descontrolado"

Coral Pérez y Ricardo Velasco - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha reclamado este viernes al Gobierno regional que "planifique y regule" las viviendas de uso turístico para evitar un "crecimiento descontrolado" de estos pisos, que, según afirma, han crecido "exponencialmente" en los últimos años en La Rioja, sobre todo en Logroño y su entorno metropolitano.

La secretaria de Cultura, Turismo y Deporte de la CER, Coral Pérez, y el diputado regional Ricardo Velasco han comparecido este viernes ante los medios de comunicación para abordar la situación de las viviendas de uso turístico.

Velasco ha afirmado que este tipo de viviendas "contribuyen al tejido económico y turístico de La Rioja". Eso sí, "su crecimiento desordenado y la proliferación de oferta fuera de la normativa han generado efectos negativos sobre el derecho a la vivienda, la convivencia vecinal y la cohesión social en núcleos urbanos y turísticos".

El diputado socialista ha recordado que el incremento en La Rioja de las viviendas de uso turístico "ha sido exponencial, pasando de 1094 en el año 2022, a 1807 en el año 2026". Especialmente "significativo y preocupante es el incremento en Logroño y el del área metropolitana", ha añadido Velasco. Y esto es así "porque en Logroño y su entorno es donde más problemas de acceso a la vivienda se están planteando".

Ricardo Velasco ha recordado que el Gobierno de España "ha actuado ante esta realidad, y lo ha hecho trasponiendo la normativa europea, o notificando a las plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales para que retiren sus anuncios". De estas, "302 viviendas se encuentran en La Rioja".

Además, el registro obligatorio de alojamientos de corta duración "ya está funcionando con el objetivo de perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial".

Velasco también ha explicado que otras administraciones, como el Ayuntamiento de Logroño, "también han adoptado medidas, aprobando la suspensión de la tramitación del otorgamiento de licencias relativas al uso turístico con incidencia en el mercado de la vivienda".

Sin embargo, el Gobierno de La Rioja "pese a tener competencias en la materia, no ha actuado ni adoptado medida alguna ante esta realidad".

Por eso, Coral Pérez ha asegurado que ante la inacción del Ejecutivo "desde el PSOE hemos registrado ya una Proposición no de Ley en el Parlamento y presentaremos mociones en los ayuntamientos para instar al Gobierno de La Rioja a que actúe".

"Lo que queremos -ha dicho- es que el Ejecutivo regional refuerce el servicio de vigilancia y control en la dirección general de Turismo y que se trabaje, especialmente, en las zonas más saturadas y en las que hay más problema de acceso a la vivienda".

Coral Pérez ha explicado para finalizar que el Gobierno "tiene que planificar, regular y controlar las viviendas de uso turístico con el objetivo de evitar su crecimiento descontrolado".