El PSOE pide al Gobierno riojano llevar al Parlamento una modificación de la Ley del Paisaje "totalmente constitucional"

Archivo - El diputado socialista Jesus María García - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Socialista Jesus María García ha pedido hoy al Gobierno riojano llevar al Parlamento una modificación de la Ley del Paisaje "totalmente constitucional".

García ha reaccionado a la decisión del Consejo de Ministro, que ayer acordó promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Paisaje de la Rioja así como la suspensión de los preceptos en los que ve invasión de competencias.

Ha señalado cómo, desde el Grupo Parlamentario Socialista, intentaron, "durante la tramitación de la ley que todos estos posibles visos de inconstitucionalidad pudieran ser subsanados".

"Sin embargo", ha añadido, "tanto el Grupo Popular como el Gobierno del señor Capellán fueron impermeables a todas estas aportaciones".

El resultado, ha dicho, es que el Gobierno de España, "después de fracasar en su intento de llegar a un consenso con el Gobierno de La Rioja a través de la Comisión Bilateral, se haya visto forzado a trasladar la ley mediante un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional".